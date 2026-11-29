Notizie sulla squadra

Il Como di Fabregas deve fare i conti con le assenze di Jesus Rodriguez, Assane Diao, Moise Kean, Jayden Addai e Maxence Caqueret. Nell'XI probabile ci sono Butez in porta, Kempf e Jacobo Ramon al centro della difesa, Milla e Ricci a centrocampo e Douvikas in attacco.

La Juventus di Spalletti non avrà Khephren Thuram, Manuel Locatelli, Kenan Yildiz, Nico Gonzalez, Pierre Kalulu, Kamil Grabara e Arkadiusz Milik. Nell'XI probabile figurano Vicario, Bremer, McKennie, Koopmeiners, Zhegrova e Kolo Muani. Non risultano squalificati in nessuna delle due squadre; ulteriori aggiornamenti arriveranno a ridosso del calcio d'inizio.

Anteprima della partita Como vs Juventus

Serie A - Game Week 13 29 nov 2026 - 14:45 Stadio G. Sinigaglia

Como-Juventus, sfida di Serie A in programma domenica sera allo Stadio Sinigaglia, mette di fronte due squadre reduci da un successo europeo in settimana.

Il Como di Cesc Fàbregas arriva con 26 punti ed è ancora imbattuto in casa in campionato, con quattro vittorie e un pareggio. La difesa lariana ha subito soltanto 10 gol in 12 partite.

Martedì i lariani hanno battuto l'AEK Atene 1-0 in Champions League, con il gol decisivo di Luis Milla nella ripresa. Prima c'era stato il 2-0 al Cagliari in campionato.

La Juventus di Luciano Spalletti ha trovato continuità. I bianconeri, a quota 21 punti, hanno travolto il Venezia 4-0 domenica scorsa e giovedì hanno battuto 4-1 l'Omonia Nicosia in Europa League, dopo essere andati sotto.

Per la Juventus c'è anche un conto aperto con il Como: nella scorsa stagione i lariani hanno vinto entrambe le sfide di campionato con lo stesso 2-0, compresa quella di febbraio a Torino. Spalletti cerca la rivincita e vuole accorciare le distanze nella corsa europea.

Ecco tutte le informazioni su canale TV, diretta streaming e orario per seguire la partita.

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