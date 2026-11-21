Notizie sulla squadra

Cesc Fabregas dovrà rinunciare ad Assane Diao, Jesus Rodriguez, Moise Kean e Jayden Addai per infortunio. Il probabile undici titolare del Como prevede Robert Sanchez in porta, con Yan Couto, Marc-Oliver Kempf, Alex Valle e Jacobo Ramon in difesa; a centrocampo Nico Paz, Lucas Da Cunha, Maximo Perrone e Luis Milla, con Martin Baturina e Anastasios Douvikas a completare lo schieramento.

Il Cagliari di Fabio Pisacane deve fare a meno di Riyad Idrissi, Mattia Felici, M'Bala Nzola, Giuseppe Aurelio, Yael Trepy, Harry Winks e Yerry Mina. Il probabile undici ospite vede Elia Caprile tra i pali, con Nicola Grandu, Juan Rodriguez, Raphael Kofler e Ze Pedro in difesa; a centrocampo Alessandro Deiola, Michel Ndary Adopo, Alessandro Romano e Paul Mendy, con Daniel Maldini e Kevin Carlos in attacco.

Anteprima della partita Como vs Cagliari

Serie A - Game Week 12 21 nov 2026 - 09:00 Stadio G. Sinigaglia

Il Como ospita il Cagliari allo Stadio Giuseppe Sinigaglia in una sfida di Serie A che arriva in un momento delicato per entrambe le squadre.

I lariani di Cesc Fabregas occupano il quinto posto in classifica e hanno dimostrato di poter competere ai massimi livelli, come testimonia la straordinaria vittoria per 9-1 sul Lens in Champions League. Nico Paz, trequartista argentino che si sta rivelando uno dei talenti più brillanti della stagione, ha trascinato anche la sua nazionale con una doppietta nell'ultima amichevole.

Il Cagliari di Fabio Pisacane arriva invece da un periodo difficile: i rossoblù hanno perso quattro delle ultime cinque partite di campionato e cercano una reazione per risalire la classifica, dove occupano attualmente la nona posizione.

Fabregas deve fare i conti con l'assenza prolungata di Moise Kean, arrivato in estate ma di fatto mai davvero disponibile per una stagione che sembrava dover essere la sua. Secondo il comunicato ufficiale del club, l'attaccante si sta sottoponendo a ulteriori accertamenti medici dopo un problema emerso in allenamento: il suo rientro in campo è ora atteso nel 2027.

Il peso dell'attacco lariano continua a ricadere su Anastasios Douvikas, che risponde con undici reti in quindici presenze tra Serie A e Champions League.

Di seguito tutte le informazioni per seguire la partita in diretta TV e in streaming.

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