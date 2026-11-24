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Sul lago è ancora magia: una perla del centrocampista piega la resistenza greca, lariani dietro solo al Real in questa League Phase.

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Como se dice top-8? Potrebbe essere questo lo slogan del Como di Cesc Fabregas, che alla sua prima stagione in Champions League, continua a vincere al Sinigaglia. Sul lago, i lariani fanno 3 su 3: dopo Lipsia e United, va ko anche l’AEK Atene, piegato da una meraviglia di Milla nel secondo tempo. Il Como, in attesa delle gare di mercoledì, è secondo in classifica nella League Phase, insieme a Betis e PSG: davanti solo il Real Madrid a quota 15.

L’inizio di gara del Sinigaglia è estremamente tattico, privo di grossi spazi per entrambe le squadre, che si schermano e non hanno occasioni. La prima, infatti, arriva intorno alla mezz’ora e porta il Como al dischetto.

Valle penetra nell’area greca, viene steso da Majer: Alberola Rojas non ha dubbi e indica il penalty. Dagli undici metri, però, Da Cunha calcia male: palla fuori, con l’ex Lazio Strakosha comunque a un passo dalla parata: si resta sullo 0-0.

Il Como si fa freddare dal mancato vantaggio e, allora, è l’AEK che rischia di passare con Rota che serve Gacinovic che, senza troppo pensarci, calcia in porta: Sanchez respinge il primo tentativo, poi replica su anche sul secondo gettone di Majer. Sarà l’ultima chance del primo tempo, chiuso senza reti.

Nella ripresa, il copione è pressoché lo stesso: Como a fare la partita, AEK a difendersi e a ripartire. La prima chance, peraltro, è proprio greca: servizio di Majer per Vitalis, palla out.

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Sembra non essere la serata del Como, ma poi un lampo illumina a giorno il lago: Milla controlla al limite e calcia fortissimo, trovando l’incrocio dei pali e fulminando Strakosha, è 1-0 al Sinigaglia.

La rete del vantaggio mette in discesa, dal punto di vista umorale e tecnico, la serata dei ragazzi di Fabregas, che alzano il muro davanti alla propria area, con il chiaro obiettivo di blindare il parziale.

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Il piano sembra funzionare, pur con qualche rischio: Moukoudi, su schema da calcio di punizione, va a un millimetro dal pari di testa, perso completamente da Baturina.

Il Como si spaventa ma reagisce e con Perrone trova la chance di raddoppiare: gran conclusione dell’argentino, Strakosha nega la possibilità della sicurezza ai lariani.

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Poco male, al triplice fischio è ancora festa europea per Fabregas è i suoi: quarta vittoria in cinque partite in Champions e volo sempre più alto.

PAGELLE COMO-AEK

Nel Como il migliore in campo è, indubbiamente, il match winner Milla (7.5), un goal stupendo che regala i tre punti a Fabregas. Non brilla, invece, un falloso Nico Paz (5.5), che non regala i consueti spunti offensivi.

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Male, insolitamente, anche Da Cunha (5), che ha il demerito di sbagliare il rigore nel primo tempo e di vivere, in generale, una serata non lucidissima.

Nell’AEK, invece, non punge l’ex Milan Jovic (5): mai in partita, zero spunti, zero pericolosità.

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COMO (4-2-3-1): Sanchez 6; Couto 6 (dal 65’ Smolcic 6), Ramon 6.5, Chalobah 6.5 (dall’81’ Kempf sv), Valle 6.5; Perrone 6, Milla 7; Da Cunha 5 (dall’88’ Ricci sv), Paz 5.5, Baturina 6 (dall’80’ Kaiki sv); Douvikas 6. All. Fabregas 6.5.

AEK ATENE (4-4-2): Strakosha 6; Rota 6, Moukouldi 6, Relvas 5.5, Pilios 6; Majer 5.5, Vitalis 6, Marin 6, Kutesa 5 (dal 62’ Varga 6); Gacinovic 5.5 (dal 74’ Mantalos 5.5), Jovic 5 (dal 74’ Zini 6). All. Nikolic 5.5.

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TABELLINO COMO-AEK

Marcatori: 58’ Milla

COMO (4-2-3-1): Sanchez 6; Couto 6 (dal 65’ Smolcic 6), Ramon 6.5, Chalobah 6.5 (dall’81’ Kempf sv), Valle 6.5; Perrone 6, Milla 7; Da Cunha 5 (dall’88’ Ricci sv), Paz 5.5, Baturina 6 (dall’80’ Kaiki sv); Douvikas 6. All. Fabregas 6.5.

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AEK ATENE (4-4-2): Strakosha 6; Rota 6, Moukouldi 6, Relvas 5.5, Pilios 6; Majer 5.5, Vitalis 6, Marin 6, Kutesa 5 (dal 62’ Varga 6); Gacinovic 5.5 (dal 74’ Mantalos 5.5), Jovic 5 (dal 74’ Zini 6). All. Nikolic 5.5.

Arbitro: Javier Alberola Rojas

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Ammoniti: Nico Paz (C), Couto (C), Majer (A), Marin (A), Pilios (A)