Come vedere Boca Juniors-River Plate con una VPN

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Presentazione della partita

Apertura - Game Week 15 1 nov 2026 - 13:00

Il Boca Juniors ospita il River Plate nella Liga Profesional, in quella che è sempre la sfida più sentita del calcio argentino. Questa edizione del Superclásico si giocherà alla Bombonera, dove la squadra di Rodolfo Arruabarrena cercherà di dare seguito al buon momento di forma.

Il Boca arriva alla sfida con slancio. Le vittorie contro Independiente, Talleres e Vasco da Gama in Copa Sudamericana hanno dato grande fiducia alla squadra di Arruabarrena, che si presenta al fine settimana al terzo posto nel Gruppo A del Clausura e al secondo nel Gruppo A dell’Apertura.

Anche il River Plate, allenato da Leonardo Ponzio, è in discreta forma. Nelle ultime cinque partite di Liga Profesional ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sola sconfitta, e arriva alla Bombonera al secondo posto nel Gruppo B del Clausura e al secondo nel Gruppo B dell’Apertura.

Negli ultimi anni gli scontri diretti tra i due club sono stati equilibrati, con risultati favorevoli ora all’una, ora all’altra squadra. Il Boca ha vinto 1-0 il confronto più recente, disputato in casa del River nell’aprile 2026, mentre il River si era imposto 2-1 sul proprio campo nell’aprile 2025.

Per il Boca, una vittoria consoliderebbe la posizione nelle zone alte della classifica e lancerebbe un segnale al resto della Liga Profesional. Il River sarà altrettanto determinato a conquistare punti contro i suoi rivali più accaniti.