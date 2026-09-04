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Serie A
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Prenota i biglietti per Roma vs Inter

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Come acquistare i biglietti per Roma-Inter: prezzi della Serie A, informazioni sulla partita, vendite last minute e altro ancora

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La Roma affronta l’Inter in Serie A. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Il grande calcio di Serie A torna nella capitale italiana, dove l'AS Roma ospita i campioni d'Italia in carica dell'Inter in una sfida affascinante nell'iconico Stadio Olimpico.

I tifosi giallorossi trasformeranno lo stadio in un calderone ribollente di giallo e rosso sabato 19 settembre 2026, impazienti di vedere la propria squadra affrontare una delle formazioni più temibili della Serie A.

GOAL ti fornisce tutto quello che c'è da sapere per acquistare i biglietti di AS Roma-Inter, compresi i prezzi della Serie A 2026/27, le informazioni sulla partita allo Stadio Olimpico, gli orari del calcio d'inizio e i dettagli ufficiali per la prenotazione.

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Quando si gioca Roma-Inter di Serie A?

Roma-Inter si gioca allo Stadio Olimpico di Roma, con l'orario esatto ancora da confermare: controlla la programmazione locale per conoscere l'orario previsto del calcio d'inizio.

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Serie A - Game Week 5
Stadio Olimpico, Roma

Come acquistare i biglietti per AS Roma-Inter di Serie A

Per le partite di Serie A sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai posti a ingresso generale ai pacchetti hospitality executive, gestiti tramite i portali ufficiali dei club o marketplace secondari verificati.

A causa dell'enorme domanda interna ogni volta che una big del calcio italiano fa visita alla capitale, la vendita dei biglietti segue fasi strutturate:

  • Abbonati AS Roma (Abbonati): Gli attuali titolari di abbonamento mantengono l'accesso prioritario e il posto riservato per tutte le gare casalinghe nazionali nel corso della stagione.
  • Prevendita ufficiale per i membri (AS Roma Card): L'accesso prioritario ai biglietti rimanenti nei settori casalinghi è riservato ai possessori registrati della AS Roma Card durante una finestra esclusiva di prevendita del club.
  • Vendita libera (Vendita Libera): Se dopo la fase di prevendita per i membri restano ancora posti disponibili, la vendita dei biglietti si apre al pubblico generale tramite il portale ufficiale di ticketing dell'AS Roma. Tuttavia, le sfide di cartello contro l'Inter fanno regolarmente registrare il tutto esaurito prima o durante le prime fasi della vendita al pubblico.
  • Piattaforme secondarie di biglietteria: Per chi cerca settori esauriti o un accesso last minute nel giorno della partita, i tifosi possono acquistare biglietti verificati tramite marketplace secondari di biglietteria come LiveFootballTickets.
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Quanto costano i biglietti per AS Roma-Inter di Serie A?

I prezzi nominali dei biglietti per le partite di Serie A allo Stadio Olimpico variano in base alla posizione del posto, alla classificazione della partita e allo status di membro:

  • Categorizzazione della partita: Le grandi sfide di Serie A contro rivali dirette per le prime quattro posizioni rientrano nella Categoria A, con prezzi nominali più alti rispetto alle normali partite di campionato.
  • Sconti per i membri: I possessori registrati della AS Roma Card ricevono sconti esclusivi e finestre di prevendita per i settori a ingresso generale.
  • Posizione del posto: Le tribune centrali principali (Tribuna Monte Mario e Tribuna Tevere) offrono la visuale centrale migliore a prezzi più alti, mentre i settori dietro le porte (Curva Sud e Curva Nord) e i settori d'angolo (Distinti) rappresentano opzioni più economiche e garantiscono la classica atmosfera da stadio.
  • Norme su identificazione dei tifosi e documento d'identità: La legislazione sportiva italiana richiede che tutti i biglietti siano strettamente nominativi, quindi stampati con il nome completo dello spettatore. Gli spettatori devono presentare ai tornelli d'ingresso dello stadio un documento fisico d'identità valido con foto, passaporto o carta d'identità nazionale, corrispondente al nome riportato sul biglietto.

Prezzi e disponibilità dei biglietti del settore ospiti

Per le partite di Serie A allo Stadio Olimpico, ai tifosi ospiti dell'Inter vengono assegnati posti nel settore ospiti designato (Distinti Nord Ovest / Settore Ospiti).

I prezzi dei biglietti del settore ospiti per le partite di Serie A variano in genere tra 30 € e 50 € al prezzo nominale.

Per acquistare i biglietti nel settore ospiti ufficiale, i tifosi in trasferta devono essere titolari registrati della tessera dell'Inter (Siamo Noi Card) oppure membri di un fan club ufficiale idonei attraverso il sistema ufficiale di biglietteria del club. Le quote riservate agli ospiti per le partite di cartello a Roma sono rigidamente regolamentate dalle autorità locali di sicurezza e non arrivano quasi mai alla vendita libera.

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Roma-Inter di Serie A: tutto quello che c'è da sapere

La forma di Roma e Inter

La Roma ha vinto due partite, ne ha pareggiata una e ne ha persa una nelle ultime cinque gare in tutte le competizioni, con un'ulteriore vittoria ottenuta in precampionato. Spiccano i due risultati in Serie A: un 4-0 casalingo contro la Fiorentina e un 4-0 in trasferta a Lecce, per un totale di otto gol segnati e nessuno subito in campionato. L'unica sconfitta nel campione considerato è stata il 3-0 subito in precampionato contro il Brighton.

Il rendimento recente dell'Inter è ancora più impressionante, con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite. In questa serie non ha mai perso, pareggiando 1-1 con il Milan in precampionato prima di vincere tutte le quattro gare successive. In Serie A, l'Inter ha segnato cinque gol e non ne ha subiti nelle sue due partite, con il 4-1 contro il Monza e l'1-0 a Cagliari che sottolineano sia la produzione offensiva sia la solidità difensiva.

ROM

ROM - Forma

NEW
V1-4
BHA
S3-0
BVB
D2-2
FIO
V4-0
LEC
V0-4
Gol segnato (subito)
14/6
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5
INT

INT - Forma

MIL
D1-1
JUV
V1-2
BET
V1-0
MON
V4-1
CGL
V0-1
Gol segnato (subito)
9/3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Roma-Inter: i precedenti recenti

L'ultimo confronto tra queste squadre si è concluso con una vittoria casalinga dell'Inter per 5-2 il 5 aprile 2026 in Serie A. L'ultima vittoria della Roma in questa sfida è arrivata allo Stadio Olimpico nell'ottobre 2025, con un 1-0, e i giallorossi hanno ottenuto anche una vittoria per 1-0 sul campo dell'Inter nell'aprile 2025. Nelle ultime cinque sfide di Serie A, l'Inter ne ha vinte tre e la Roma due, con 14 gol complessivi segnati nelle cinque partite.

Testa a testa

RomaPareggioInter
1
0
4
Serie A
Inter badge
Inter
INT
5
Roma badge
Roma
ROM
2
FIN
Serie A
Roma badge
Roma
ROM
0
Inter badge
Inter
INT
1
FIN
Serie A
Inter badge
Inter
INT
0
Roma badge
Roma
ROM
1
FIN
Serie A
Roma badge
Roma
ROM
0
Inter badge
Inter
INT
1
FIN
Serie A
Roma badge
Roma
ROM
2
Inter badge
Inter
INT
4
FIN
5Gol segnati11
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

Classifica di Roma e Inter

Nell'attuale classifica di Serie A, la Roma occupa il primo posto e l'Inter è seconda.

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
RomaRomaROM
220080+86
V
V
2
InterInterINT
220051+46
V
V
3
MilanMilanMIL
220041+36
V
V
4
JuventusJuventusJUV
220030+36
V
V
5
AtalantaAtalantaATA
220031+26
V
V
6
LazioLazioLAZ
220020+26
V
V
7
UdineseUdineseUDI
211043+14
V
D
8
ComoComoCOM
211032+14
V
D
9
FrosinoneFrosinoneFRC
210131+23
V
S
10
NapoliNapoliNAP
210132+13
S
V
11
SassuoloSassuoloSAS
21013303
V
S
12
CagliariCagliariCGL
21011103
S
V
13
LecceLecceLEC
210124-23
S
V
14
TorinoTorinoTOR
200224-20
S
S
15
BolognaBolognaBOL
200202-20
S
S
16
GenoaGenoaGEN
200203-30
S
S
17
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
200203-30
S
S
18
MonzaMonzaMON
200237-40
S
S
19
VeneziaVeneziaVEN
200204-40
S
S
20
FiorentinaFiorentinaFIO
200207-70
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione

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