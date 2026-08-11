Come acquistare i biglietti della Serie A 2026/27: calendario delle partite, prezzi medi e altro ancora

Nota per la sua ricca storia, lo stile di gioco tecnico, il rigore difensivo e la passione della sua tifoseria, la Serie A è stata costantemente classificata tra i campionati più forti del calcio mondiale.

La Serie A ospita alcuni dei club più vincenti e rinomati del calcio, tra cui Juventus, Inter e Milan. Queste squadre hanno avuto un ruolo chiave nella storia del calcio europeo. Se la Juve guida la classifica di tutti i tempi della Serie A con 36 scudetti, l’Inter è la campionessa in carica, dopo aver conquistato il titolo 2025/26 con un margine di 11 punti.

Si prospetta un’altra splendida stagione di Serie A, quindi lasciate che GOAL vi guidi su come assicurarvi un biglietto per una partita di Serie A, incluso dove acquistarli e i prezzi attuali.

Partite e biglietti della 1ª giornata di Serie A

Data e ora (CET) Partita Stadio Biglietti sab 22 ago, 18:30 Inter vs Monza Stadio San Siro (Milano) Biglietti sab 22 ago, 18:30 Udinese vs Como Bluenergy Stadium (Udine) Biglietti sab 22 ago, 20:45 Genoa vs Napoli Stadio Luigi Ferraris (Genova) Biglietti sab 22 ago, 20:45 Parma vs Cagliari Stadio Ennio Tardini (Parma) Biglietti dom 23 ago, 18:30 Frosinone vs Juventus Stadio Benito Stirpe (Frosinone) Biglietti dom 23 ago, 18:30 Venezia vs Lecce Stadio Pier Luigi Penzo (Venezia) Biglietti dom 23 ago, 20:45 Atalanta vs Sassuolo New Balance Arena (Bergamo) Biglietti dom 23 ago, 20:45 Torino vs Milan Stadio Olimpico Grande Torino (Torino) Biglietti lun 24 ago, 18:30 Bologna vs Lazio Stadio Renato Dall'Ara (Bologna) Biglietti lun 24 ago, 20:45 Roma vs Fiorentina Stadio Olimpico (Roma) Biglietti

Partite e biglietti della 2ª giornata di Serie A

Data e ora (CET) Partita Stadio Biglietti ven 28 ago, 20:45 Milan vs Venezia Stadio San Siro (Milano) Biglietti sab 29 ago, 18:30 Fiorentina vs Frosinone Stadio Artemio Franchi (Firenze) Biglietti sab 29 ago, 18:30 Monza vs Udinese Stadio Brianteo (Monza) Biglietti sab 29 ago, 18:30 Sassuolo vs Torino Mapei Stadium (Reggio Emilia) Biglietti sab 29 ago, 20:45 Juventus vs Parma Allianz Stadium (Torino) Biglietti dom 30 ago, 18:30 Napoli vs Como Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) Biglietti dom 30 ago, 20:45 Cagliari vs Inter Unipol Domus (Cagliari) Biglietti dom 30 ago, 20:45 Lazio vs Genoa Stadio Olimpico (Roma) Biglietti lun 31 ago, 18:30 Lecce vs Roma Stadio Ettore Giardiniero (Lecce) Biglietti lun 31 ago, 20:45 Atalanta vs Bologna New Balance Arena (Bergamo) Biglietti

Come acquistare i biglietti per la Serie A

Per le partite di Serie A sono disponibili diverse opzioni di biglietteria, dai tagliandi per le singole partite agli abbonamenti stagionali, oltre a pacchetti hospitality aggiuntivi.

Per acquistare i biglietti di Serie A, il metodo più affidabile è visitare i siti ufficiali dei club, dove sarà poi necessario andare nella sezione “Biglietti”.

Se i biglietti sono esauriti sui canali ufficiali, oppure se state cercando di assicurarvi posti prima della messa in vendita ufficiale, o magari volete approfittare di biglietti last minute, potreste prendere in considerazione rivenditori secondari come StubHub.

Quanto costano i biglietti per la Serie A?

Il costo dei biglietti di Serie A varia notevolmente. La maggior parte dei club offre prezzi differenziati in base alle fasce d’età, comprese le categorie adulti, junior e senior, ma queste fasce cambiano da club a club, con i biglietti più economici che partono da circa 40 € sui siti di rivendita.

Oltre a questi fattori, la posizione del posto all’interno dello stadio incide in modo significativo sul prezzo del biglietto, con le visuali premium che hanno il costo più elevato. Alcuni club classificano inoltre le partite per categoria, con gli incroci di cartello contro avversari di primo piano, come il derby di Milano (Milan vs Inter) e il derby di Roma (Roma vs Lazio), che rientrano nella fascia più alta, con prezzi che aumentano di conseguenza.

Di seguito, GOAL vi mostra i club di Serie A 2026-2027, i loro stadi di casa, le fasce di prezzo previste per i biglietti partita, oltre ai prezzi di partenza degli abbonamenti stagionali.

Club di Serie A 2026-27 per prezzo dei biglietti

Club Stadio Fascia di prezzo biglietti (adulti) Abbonamento stagionale (adulti) Milan Stadio San Siro 30 € - 220 € Da 430 € Atalanta Gewiss Stadium (New Balance Arena) 35 € - 160 € Da 340 € Bologna Stadio Renato Dall'Ara 25 € - 130 € Da 240 € Cagliari Unipol Domus 25 € - 120 € Da 300 € Como Stadio Giuseppe Sinigaglia 30 € - 140 € Da 390 € Fiorentina Stadio Artemio Franchi 25 € - 130 € Da 350 € Frosinone Stadio Benito Stirpe 20 € - 100 € Da 160 € Genoa Stadio Luigi Ferraris 25 € - 120 € Da 200 € Inter Stadio San Siro 30 € - 240 € Da 399 € Juventus Allianz Stadium 35 € - 250 € Da 430 € Lazio Stadio Olimpico 25 € - 140 € Da 280 € Lecce Stadio Via del Mare 20 € - 110 € Da 170 € Monza Stadio Brianteo (U-Power Stadium) 25 € - 120 € Da 230 € Napoli Stadio Diego Armando Maradona 30 € - 180 € Da 250 € Parma Stadio Ennio Tardini 25 € - 120 € Da 190 € Roma Stadio Olimpico 30 € - 160 € Da 277 € Sassuolo Mapei Stadium - Città del Tricolore 20 € - 110 € Da 150 € Torino Stadio Olimpico Grande Torino 20 € - 120 € Da 220 € Udinese Bluenergy Stadium (Stadio Friuli) 25 € - 115 € Da 180 € Venezia Stadio Pier Luigi Penzo 30 € - 130 € Da 250 €

Tutto quello che c’è da sapere sulla Serie A

La Serie A è rinomata come uno dei campionati di calcio più prestigiosi del pianeta e ospita alcuni dei club più grandi e seguiti del mondo, come Juventus, Milan e Inter, tutti con storie lunghe e gloriose.

La Serie A attira anche tantissimi giocatori di talento, quindi non sorprende che tifosi da ogni angolo del pianeta vogliano venire in Italia per assistere dal vivo allo spettacolo in campo. Oltre a essere attratte dal calcio di altissimo livello, le persone viaggiano in massa anche per vivere tutto ciò che il Paese ha da offrire.

Prima dell’inizio della stagione calcistica 1929-30 in Italia, ebbe luogo una ristrutturazione dell’allora Campionato Italiano di Calcio, disputato dal 1898, in un formato nazionale a girone all’italiana, che diede vita al formato della Serie A così come lo conosciamo e amiamo oggi.

Nota per la sua ricca storia, lo stile di gioco tecnico, il rigore difensivo e la passione della sua tifoseria, la Serie A è stata costantemente classificata tra i campionati più forti del calcio mondiale. A partire dalla stagione 2025/26, la Serie A occupava il secondo posto nel ranking UEFA per coefficienti, basato sui risultati nelle competizioni europee nelle ultime cinque stagioni, dietro alla Premier League inglese e davanti alla Liga spagnola.

L’Inter è la campionessa in carica, avendo conquistato il suo secondo titolo di Serie A nell’arco di tre stagioni e il 21º complessivo nell’ultima annata. I nerazzurri hanno anche conquistato la Coppa Italia, assicurandosi più trofei in una stagione per la prima volta dalla loro famosa annata del Triplete 2009/2010.

Tuttavia, è la Juventus a svettare su tutte le altre per numero di titoli di campionato vinti. La Vecchia Signora ha messo in bacheca un totale di 36 titoli italiani, inclusa una striscia vincente di nove anni consecutivi tra il 2011 e il 2020.