Come acquistare i biglietti dell'Union Berlin 2026/27: prezzi medi, partite confermate e altro ancora

L'Union Berlino si è affermato come uno dei club calcistici più popolari e appassionati della Germania. Mentre gli Eiserne continuano a richiamare un enorme sostegno in Bundesliga per la stagione 2026/27, la domanda di biglietti per le partite resta altissima.
Se vuoi assistere dal vivo a una partita a Berlino, ecco tutto quello che c'è da sapere per assicurarti un posto, sui prezzi degli abbonamenti stagionali e sui dettagli dello stadio.
Prossime partite dell'Union Berlino 2026/27 e biglietti
|Data e ora
|Partita
|Luogo
|Biglietti
|dom 23 ago 2026, 15:30
|Eintracht Braunschweig vs 1. FC Union Berlin
|Eintracht-Stadion, Braunschweig
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|sab 29 ago 2026, 15:30
|1. FC Union Berlin vs Eintracht Frankfurt
|Stadion An der Alten Försterei, Berlino
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|sab 5 set 2026, 15:30
|Bayer 04 Leverkusen vs 1. FC Union Berlin
|BayArena, Leverkusen
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|ven 11 set 2026, 20:30
|1. FC Union Berlin vs FC Schalke 04
|Stadion An der Alten Försterei, Berlino
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|ven 18 set 2026, 20:30
|FC Bayern Monaco vs 1. FC Union Berlin
|Allianz Arena, Monaco
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|sab 10 ott 2026, 12:00
|1. FC Union Berlin vs SV Elversberg
|Stadion An der Alten Försterei, Berlino
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|sab 17 ott 2026, 12:00
|1. FC Union Berlin vs Borussia Dortmund
|Stadion An der Alten Försterei, Berlino
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|sab 24 ott 2026, 12:00
|FC Augsburg vs 1. FC Union Berlin
|WWK Arena, Augsburg
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|sab 31 ott 2026, 11:00
|1. FC Union Berlin vs 1. FC Köln
|Stadion An der Alten Försterei, Berlino
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|sab 7 nov 2026, 11:00
|SC Freiburg vs 1. FC Union Berlin
|Europa-Park-Stadion, Friburgo in Brisgovia
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|sab 21 nov 2026, 11:00
|1. FC Union Berlin vs RB Leipzig
|Stadion An der Alten Försterei, Berlino
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|sab 28 nov 2026, 11:00
|1. FSV Mainz 05 vs 1. FC Union Berlin
|Mewa Arena, Mainz
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|sab 5 dic 2026, 11:00
|1. FC Union Berlin vs Hamburger SV
|Stadion An der Alten Försterei, Berlino
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|sab 12 dic 2026, 11:00
|VfB Stuttgart vs 1. FC Union Berlin
|MHPArena, Stoccarda
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|sab 19 dic 2026, 11:00
|1. FC Union Berlin vs TSG 1899 Hoffenheim
|Stadion An der Alten Försterei, Berlino
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Dove acquistare i biglietti dell'Union Berlino 2026/27?
La via principale e più sicura per acquistare biglietti al prezzo nominale per le partite è direttamente la sezione ticketing ufficiale del 1. FC Union Berlin. A causa della domanda eccezionale, i biglietti spesso vanno esauriti durante le finestre prioritarie riservate ai membri prima di arrivare alla vendita generale.
Quando le emissioni ufficiali del canale primario sono esaurite, le piattaforme di biglietteria secondaria possono offrire opzioni alternative di rivendita tra tifosi per le prossime partite di Bundesliga e DFB-Pokal.
Biglietti Union Berlino: quanto costano gli abbonamenti stagionali?
Per la stagione 2026/27, gli abbonamenti stagionali in piedi per le partite dell'Union Berlino variano tra €238 e €272 per gli adulti a prezzo intero senza agevolazioni. Gli abbonamenti stagionali con posto a sedere più costosi nel Settore 1 arrivano a €816.
Sono previsti sconti per i membri ufficiali del club, gli studenti, i tirocinanti, i pensionati, i disoccupati e i tifosi con disabilità grave.
Union Berlino: Stadion An der Alten Försterei
Lo stadio di casa dell'Union Berlino è lo Stadion An der Alten Försterei.
|Dettaglio
|Informazione
|Nome dello stadio
|Stadion An der Alten Försterei
|Posizione
|Berlino (Köpenick), Germania
|Capienza totale
|22.012
|Suddivisione posti in piedi / posti a sedere
|18.395 in piedi / 3.617 a sedere