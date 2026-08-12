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Andras Schaefer of 1. FC Union Berlin celebrates scoring his team's third goalGetty Images
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Come acquistare i biglietti dell'Union Berlin 2026/27: prezzi medi, partite confermate e altro ancora

Bundesliga
Union Berlino
SHOPPING

I biglietti dell'Union Berlin sono molto richiesti nella capitale, e noi sappiamo esattamente come puoi acquistarli

L'Union Berlino si è affermato come uno dei club calcistici più popolari e appassionati della Germania. Mentre gli Eiserne continuano a richiamare un enorme sostegno in Bundesliga per la stagione 2026/27, la domanda di biglietti per le partite resta altissima. 

Se vuoi assistere dal vivo a una partita a Berlino, ecco tutto quello che c'è da sapere per assicurarti un posto, sui prezzi degli abbonamenti stagionali e sui dettagli dello stadio.

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Prossime partite dell'Union Berlino 2026/27 e biglietti

Data e oraPartitaLuogoBiglietti
dom 23 ago 2026, 15:30Eintracht Braunschweig vs 1. FC Union BerlinEintracht-Stadion, BraunschweigAcquista biglietti
sab 29 ago 2026, 15:301. FC Union Berlin vs Eintracht FrankfurtStadion An der Alten Försterei, BerlinoAcquista biglietti
sab 5 set 2026, 15:30Bayer 04 Leverkusen vs 1. FC Union BerlinBayArena, LeverkusenAcquista biglietti
ven 11 set 2026, 20:301. FC Union Berlin vs FC Schalke 04Stadion An der Alten Försterei, BerlinoAcquista biglietti
ven 18 set 2026, 20:30FC Bayern Monaco vs 1. FC Union BerlinAllianz Arena, MonacoAcquista biglietti
sab 10 ott 2026, 12:001. FC Union Berlin vs SV ElversbergStadion An der Alten Försterei, BerlinoAcquista biglietti
sab 17 ott 2026, 12:001. FC Union Berlin vs Borussia DortmundStadion An der Alten Försterei, BerlinoAcquista biglietti
sab 24 ott 2026, 12:00FC Augsburg vs 1. FC Union BerlinWWK Arena, AugsburgAcquista biglietti
sab 31 ott 2026, 11:001. FC Union Berlin vs 1. FC KölnStadion An der Alten Försterei, BerlinoAcquista biglietti
sab 7 nov 2026, 11:00SC Freiburg vs 1. FC Union BerlinEuropa-Park-Stadion, Friburgo in BrisgoviaAcquista biglietti
sab 21 nov 2026, 11:001. FC Union Berlin vs RB LeipzigStadion An der Alten Försterei, BerlinoAcquista biglietti
sab 28 nov 2026, 11:001. FSV Mainz 05 vs 1. FC Union BerlinMewa Arena, MainzAcquista biglietti
sab 5 dic 2026, 11:001. FC Union Berlin vs Hamburger SVStadion An der Alten Försterei, BerlinoAcquista biglietti
sab 12 dic 2026, 11:00VfB Stuttgart vs 1. FC Union BerlinMHPArena, StoccardaAcquista biglietti
sab 19 dic 2026, 11:001. FC Union Berlin vs TSG 1899 HoffenheimStadion An der Alten Försterei, BerlinoAcquista biglietti

Dove acquistare i biglietti dell'Union Berlino 2026/27?

La via principale e più sicura per acquistare biglietti al prezzo nominale per le partite è direttamente la sezione ticketing ufficiale del 1. FC Union Berlin. A causa della domanda eccezionale, i biglietti spesso vanno esauriti durante le finestre prioritarie riservate ai membri prima di arrivare alla vendita generale.

Quando le emissioni ufficiali del canale primario sono esaurite, le piattaforme di biglietteria secondaria possono offrire opzioni alternative di rivendita tra tifosi per le prossime partite di Bundesliga e DFB-Pokal.

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Biglietti Union Berlino: quanto costano gli abbonamenti stagionali?

Per la stagione 2026/27, gli abbonamenti stagionali in piedi per le partite dell'Union Berlino variano tra €238 e €272 per gli adulti a prezzo intero senza agevolazioni. Gli abbonamenti stagionali con posto a sedere più costosi nel Settore 1 arrivano a €816.

Sono previsti sconti per i membri ufficiali del club, gli studenti, i tirocinanti, i pensionati, i disoccupati e i tifosi con disabilità grave.

Union Berlino: Stadion An der Alten Försterei

Lo stadio di casa dell'Union Berlino è lo Stadion An der Alten Försterei.

DettaglioInformazione
Nome dello stadioStadion An der Alten Försterei
PosizioneBerlino (Köpenick), Germania
Capienza totale22.012
Suddivisione posti in piedi / posti a sedere18.395 in piedi / 3.617 a sedere

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