Come vedere Club Brugge-Anderlecht con una VPN

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Presentazione della partita

First Division A - Game Week 11 8 nov 2026 - 07:30 Jan Breydel Stadion

Il Club Brugge ospita l'Anderlecht allo stadio Jan Breydel di Bruges in una sfida di First Division A che mette di fronte la capolista e una squadra impegnata a ridurre il distacco dalla vetta.

La squadra di Ivan Leko arriva in condizioni di forma eccezionali. Cinque vittorie in cinque partite in tutte le competizioni raccontano di una formazione che ha trovato il ritmo giusto. La serie comprende anche il memorabile successo in Champions League contro il PSV Eindhoven nell'ultima uscita.

L'Anderlecht, allenato da Vitor Bruno, arriva a questa partita con uno slancio diverso. Ha battuto il Westerlo 4-1 in campionato e poi il Salisburgo 2-0 in Europa League, ma è ancora fresco il ricordo della pesante sconfitta per 4-0 contro il Gent a inizio ottobre.

La corsa al titolo belga aggiunge peso alla sfida. Il Club Brugge è primo nella classifica della Jupiler League, mentre l'Anderlecht occupa il quinto posto: una partita, dunque, che può incidere concretamente sulle ambizioni stagionali di entrambi i club.

Per l'Anderlecht, una vittoria a Bruges sarebbe un segnale concreto delle sue ambizioni di titolo. Per il Club Brugge, i tre punti consoliderebbero il primato e confermerebbero il suo status di squadra da battere in Belgio in questo momento.

Ecco tutto quello che c'è da sapere su dove vedere Club Brugge-Anderlecht.

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