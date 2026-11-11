Chi è Ignacio Ovando, il difensore che piace a Inter e Napoli: classe 2007, pilastro del Rosario Central, protagonista in Copa Libertadores

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Ignacio Ovando infiamma il mercato delle big. Sul difensore classe 2007 ci sono Inter e Napoli, pronte a battagliare per il nuovo talento del calcio argentino. A riportare la notizia, citando fonti sudamericane, è SportMediaset che parla di come le due squadre siano alla ricerca di rinforzi in difesa visti i tanti infortuni e le lacune che sia la squadra di Chivu che quella di Allegri stanno palesando.

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Nacho, promettente difensore centrale del Rosario Central, è nel mirino di diverse società europee e tra queste ci sono Inter e Napoli. Dopo aver debuttato in prima squadra con le Canallas nell’ottobre 2025, le sue prestazioni sono in continua crescita e stanno attirando su di sé le attenzioni di tanti club.

In Patria, Ovando è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio sudamericano: per lui il Rosario Central chiede già 15 milioni di dollari. Nonostante la giovanissima età, il difensore è già molto esperto visto che nel 2026 ha collezionato 41 presenze con quattro goal e due assist.

Classe 2007, 19enne, Ovando è nato a Gualeguaychú, a 25 km dall’Uruguay. Fortuna per l’Argentina che l’ha già convocato. Come sua prassi, il ct Lionel Scaloni l’ha inserito nella lista per le amichevoli pre-Mondiali del 2026 e lo tiene sempre nel suo radar.

Inter e Napoli però devono difendersi dalla concorrenza del Boca Juniors che lo sta seguendo. Parlando a DSports, Ignacio ha detto: "La verità è che non ho avuto alcun contatto con loro. Sono concentrato sul Rosario Central, la mia mente è rivolta a questo. Devo molto a questo club e penso che sia il club più grande dell'Argentina".

Per i nerazzurri si tratterebbe di un’operazione che ricalcherebbe quella fatta per Palacios, ora esploso all’Estudiantes ma deludente in nerazzurro. L’argentino tra l’altro è ancora in prestito (scadrà a gennaio 2027) dall’Inter con diritto di riscatto a favore dell’Estudiantes.

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CHI È E COME GIOCA

Alto 182 cm, Ovando è un difensore moderno abile con i piedi e bravo nel posizionamento e nel leggere il gioco. Pur non avendo una struttura fisica da gigante, in campo mostra già una grande personalità pur avendo ancora ampi margini di miglioramento.

In Argentina di lui lodano soprattutto la sua intelligenza difensiva e il suo tempismo. Non un difensore aggressivo, alla Romero, ma uno che sa essere paziente e intervenire quando necessario, uno stopper già calmo e maturo. Statistiche alla mano è stato uno dei primi 5 difensori under 23 della Copa Libertadores.

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Anche quando è in gestione del pallone non ha paura e, anzi, gli piace ricevere sotto pressione. Secondo i dati Hudl, nella massima competizione sudamericana per club ha completato l’88% dei suoi passaggi, facendo meglio dell’81% dei difensori schierati nella Libertadores.

Ovando sa rompere le linee sia con passaggi verticali per trovare i centrocampisti in mezzo alle linee avversarie che con le percussioni palla al piede per mettere in difficoltà la pressione degli attaccanti. Pronto, maturo e in rampa di lancio, si tratta di un profilo che stuzzica Inter e Napoli ma non solo, cosa che dovrà spingere le due big italiane ad anticipare la concorrenza se vorranno affondare il colpo su di lui.