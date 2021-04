Nervi tesi al Chelsea: Rudiger allontanato dall'allenamento

Antonio Rudiger, in seguito ad una lite in allenamento col portiere spagnolo Kepa, durante l'ultima seduta del Chelsea è stato allontanato da Tuchel.

Il pesante tonfo interno in Premier contro il West Bromwich Albion ha lasciato scorie. In casa Chelsea il clima non è dei migliori: lo dimostra la tensione tra Antonio Rudiger e Kepa Arrizabalaga, con l'ex Roma cacciato dall'allenamento.

A ricostruire l'episodio ' il 'Telegraph', secondo cui il difensore tedesco si sarebbe reso protagonista di un acceso diverbio col portiere spagnolo che avrebbe portato Tuchel ad allontanare Rudiger dall'ultima seduta.

Una decisione forte che certifica l'atmosfera poco distesa tra i Blues, chiamati ad affrontare l'andata dei quarti di Champions League mercoledì sera in terra lusitana contro il Porto.

Un crocevia fondamentale nella stagione del Chelsea - reduce dal 2-5 di sabato Stamford Bridge col WBA - nel quale la presenza di Rudiger, alla luce di quanto avvenuto in allenamento con Kepa, sarà tutta da decifrare.