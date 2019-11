Chelsea, si rivede Van Ginkel: torna ad allenarsi dopo 18 mesi

Dopo 18 mesi ritorna in campo Marco Van Ginkel: Lampard ritrova il centrocampista olandese, buone notizie per il suo Chelsea.

A meno di 24 ore dalla grande sfida dell'Etihad Stadium' fra e arrivano buone notizie dall'infermieria per i londinesi: è tornato finalmente ad allenarsi Marco Van Ginkel.

Il centrocampista olandese classe '92 non calcava un campo da calcio da oltre 18 mesi: Van Ginkel, infatti, si era sottoposto ad un'operazione per risolvere una volta per tutte i dolori al legamento crociato del ginocchio e durante l'infinita riabilitazione ha avuto diverse complicazioni. È proprio il giocatore del Chelsea ad annunciare il ritorno in campo sul suo profilo 'Instagram'.

Nel 2013 Van Ginkel con la maglia del Vitesse aveva letteralmente stregato il patron dei 'Blues' Abramovich che per assicurarsi il gioiellino olandese era stato disposto a sborsare 10 milioni. Le grandi aspettative sull'olandese si sono subito infrante insieme al suo ginocchio il 25 settembre del 2013, dopo appena due presenze con il Chelsea. Il terribile infortunio subito contro lo Swindon Town ha compromesso in maniera irreversibile la carriera del calciatore.

Una volta rientrato dall'infortunio Marco Van Ginkel ha iniziato a girovagare per l'Europa in prestito, passando anche dal senza lasciare traccia. Solamente con il suo ritorno in patria nel 2015 si è rivisto il giocatore che aveva fatto innamorare il patron del Chelsea: con la maglia del , difatti, Van Ginkel è riuscito a vincere due campionati olandesi da protagonista.

Il ritorno al Chelsea nel 2018 è stato subito interrotto dall'operazione a cui si è sottoposto 18 mesi fa. Per questo la notizia del suo rientro in campo fa ben sperare tutti i tifosi 'Blues'.