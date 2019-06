Chelsea, Lampard incontra la dirigenza: può sostituire Sarri

Candidato numero uno a prendere il posto di Sarri, Lampard ha incontrato il Chelsea per discutere di un suo ritorno da manager a Stamford Bridge.

Mentre la si prepara ad annunciare Maurizio Sarri come nuovo allenatore, il incontra Frank Lampard per discutere di futuro. Proprio la leggenda dei Blues pare infatti il candidato più autorevole a sostituire l'ex alla guida dei londinesi, potendo così mettersi alla prova in Premier League dopo una stagione di alto livello alla guida del in Championship.

Sfiorata la promozione, con i Rams che si sono piegati solamente nella finale playoff contro l' , Lampard alla sua prima vera esperienza da manager ha dimostrato ottime qualità, tanto da aver già convinto il Chelsea a puntare su di lui.

Incontrati nelle ultime ore i Blues per discutere di un suo possibile ritorno nel club nel ruolo di allenatore, come appreso da Goal, l'inglese al momento pare infatti in vantaggio sulla concorrenza anche per motivi legati strettamente al blocco del mercato che il Chelsea dovrà rispettare nelle prossime due sessioni.

L'impossibilità di compiere operazioni in entrata per creare la squadra a proprio piacimento ha infatti finito per allontanare allenatori più esperti come Erik ten Hag e Massimiliano Allegri, con quest'ultimo che potrebbe anche scegliere di prendersi un anno sabbatico.

Improbabile pare invece un ritorno a Stamford Bridge di Rafa Benitez, altro nome accostato recentemente al Chelsea, con l'attuale tecnico del Wolverhampton Nuno Espirito Santo e l'ex allenatore del Laurent Blanc considerati invece due possibili alternative a Lampard.

Resta però il fatto che il candidato più autorevole per la successione di Sarri rimane proprio l'ex centrocampista dei Blues, il cui ritorno a Londra metterebbe sicuramente d'accordo tutta la tifoseria. D'altronde dalle parti di Stamford Bridge Lampard è una vera e propria leggenda.