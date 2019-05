Chelsea, idea Allegri per la panchina: ma in pole c'è Blanc

Il divorzio con Sarri, nonostante l'Europa League, è ormai quasi certo. Il Chelsea ha messo le mani su Blanc, ma Allegri è un'idea recente...

Maurizio Sarri ha consegnato l' alla bacheca del . Ma molto probabilmente questo non basterà per essere confermato sulla panchina. E forse anche lo stesso ex allenatore del sta aspettando solo il confronto faccia a faccia per fare le valigie e tornare in .

Sappiamo che la è in pressing su Sarri ma adesso vogliamo analizzare la panchina del Chelsea. Fino a qualche giorno fa sembrava Frank Lampard il prescelto per prendere il posto di Sarri, ma l'ex centrocamposta dei Blues si è chiamato fuori dalla corsa, almeno a parole, giurando amore al .

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', invece, nelle ultime ore sarebbe stato sondato il nome di Massmiliano Allegri. Il Chelsea, come dimostra lo stesso Sarri, nella sua tradizione continua a cercare allenatori italiani per la sua panchina. Al momento però è solo una suggestione, non è partita infatti nessuna trattativa ufficiale e Allegri pare orientato verso un anno di riposo.

Il favorito così sembra Laurent Blanc, fermo ormai da diverse stagioni e già contattato dal Chelsea. In coda i nomi di John Terry, neo-promosso in Premier League come vice-allenatore dell’ , Julen Lopetegui, profilo però che non convince al 100% ed infine Erik Ten Hag, protagonista di un’eccellente annata sulla panchina dell’ .