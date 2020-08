Champions League: calendario ottavi e Final Eight, tabellone, partite e risultati

Il calendario degli ottavi e della Final Eight di Champions League: il tabellone completo e le partite in programma.

Dopo lo stop forzato per via dell'emergenza Coronavirus, la scalda i motori e si appresta a ripartire. La tormentata stagione 2019/2020 ha costretto l'UEFA a rivoluzionare il calendario, sintetizzandolo e modificando le date.

Ottavi da completare, abolite andata e ritorno dei quarti che si disputeranno in gara secca - al pari delle semifinali - nella Final Eight in programma in Portogallo, a Lisbona, dal 12 al 23 agosto. Lisbona che sarà anche sede della finale della Champions League 2020, inizialmente prevista ad Istanbul.

I restanti ottavi di finale, attraverso i quali è già stato decretato l'accesso ai quarti di , , e , saranno invece giocati negli stadi delle squadre impegnate in casa, come originariamente stabilito. Protagoniste anche e , chiamate a sfidare rispettivamente e dopo i match d'andata andati in scena a febbraio.

Le altre quattro squadre che si qualificheranno ai quarti, si uniranno a chi ha già staccato il 'pass' e voleranno in per contendersi la Champions nella Final Eight di 11 giorni. Gli abbinamenti di quarti e semifinali, sono stati svelati nel sorteggio di venerdì a Nyon.

CALENDARIO OTTAVI CHAMPIONS LEAGUE

- PSG 2-1/0-2

Atletico Madrid - 1-0/3-2

Atalanta - 4-1/4-3

- Lipsia 0-1/0-3

Juventus-Lione (andata 0-1), 7 agosto ore 21 - SKY

- (andata 2-1), 7 agosto ore 21 - SKY

Barcellona-Napoli (andata 1-1), 8 agosto ore 21 - SKY

- (andata 3-0), 8 agosto ore 21 - SKY

CALENDARIO FINAL EIGHT CHAMPIONS LEAGUE

12 agosto - Quarto di finale (Final Eight a Lisbona, gara secca)

13 agosto - Quarto di finale (Final Eight a Lisbona, gara secca)

14 agosto - Quarto di finale (Final Eight a Lisbona, gara secca)

15 agosto - Quarto di finale (Final Eight a Lisbona, gara secca)

18 agosto - Semifinale (Final Eight a Lisbona, gara secca)

19 agosto - Semifinale (Final Eight a Lisbona, gara secca)

23 agosto - Finale (Final Eight a Lisbona)

TABELLONE CHAMPIONS LEAGUE

OTTAVI DI FINALE

QUARTI DI FINALE

Atalanta-PSG, 12 agosto ore 21 - SKY

Lipsia-Atletico Madrid, 13 agosto ore 21 - SKY

Barcellona/Napoli-Bayern/Chelsea, 14 agosto ore 21 - SKY

Manchester City/Real Madrid-Juventus/Lione, 15 agosto ore 21 - SKY

SEMIFINALI