Come vedere Celta Vigo-Levante con una VPN

Vuoi accedere al tuo abituale servizio di streaming in maggiore sicurezza o da un’altra parte del mondo, dove potresti incontrare restrizioni geografiche? È qui che torna utile una rete privata virtuale (VPN).

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Presentazione della partita

LaLiga - Game Week 12 8 nov 2026 - 12:30 Abanca Balaidos

Il Celta Vigo ospita il Levante all’Abanca Balaídos di Vigo domenica 8 novembre, in una partita di Liga importante per entrambe le squadre, che occupano posizioni diverse in classifica.

La squadra di Claudio Giraldez è 12ª nella Liga e cercherà di interrompere una serie di due sconfitte consecutive. Il 3-0 subito in casa contro il Rayo Vallecano lo scorso fine settimana è arrivato dopo l’eliminazione dall’Europa League per mano dell’Union Saint-Gilloise, lasciando al Celta terreno da recuperare sia in campionato sia in Europa.

Il Levante arriva in condizioni peggiori. La squadra di Luis Castro è 18ª in classifica e ha perso le ultime due partite di Liga, subendo sette goal complessivi. Una serie di risultati che sembrava promettente, e che comprendeva una vittoria per 3-1 sull’Athletic Bilbao, si è poi interrotta. La trasferta a Vigo non offre molte rassicurazioni.

Anche i precedenti aggiungono interesse alla sfida. Il Levante ha vinto l’ultimo confronto per 2-3 al Balaídos nel maggio 2026, un risultato che darà fiducia alla squadra di Castro nonostante le difficoltà attuali. Il Celta vorrà tornare a far valere il fattore campo.

Con la lotta per non retrocedere che prende forma nelle posizioni più basse della classifica e il Celta che ha bisogno di punti per allontanarsi dalla zona pericolosa, questa sembra una partita che nessuna delle due squadre può permettersi di perdere. Ecco tutto quello che c’è da sapere per seguirla in diretta.

Qui sotto trovi i canali TV e le opzioni di streaming per Celta Vigo-Levante. Se sei in viaggio all’estero o incontri restrizioni geografiche, un servizio VPN come ExpressVPN può aiutarti ad accedere alla tua abituale piattaforma di streaming ovunque ti trovi.

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