Catania-Trapani in tv e streaming: dove vederla

Il Catania ospita il Trapani al Massimino per la gara d'andata del penultimo atto dei playoff. Tutte le info, le probabili formazioni e dove vederla.

I playoff di Serie C entrano nelle fasi decisive: in corsa sono rimaste 8 squadre e soltanto due di loro riusciranno a centrare la promozione in Serie B. Catania e Trapani, tra le principali candidate, si ritrovano però l'una di fronte all'altra e soltanto per una il sogno promozione continuerà.

Il Catania, dopo aver eliminato Reggina e Potenza, giocherà la gara d'andata in casa: il 'Massimino', riempito da circa 20.000 persone, bagnerà così l'esordio ai playoff del Trapani, che entra in gioco proprio a partire da questo turno dopo aver chiuso la regular season al secondo posto alle spalle della Stabia.

Il regolamento, così come avvenuto fin qui, premia la squadra meglio piazzata, in questo caso il Trapani. Di conseguenza, a parità di goal segnati nei 180 minuti, saranno i granata di Vincenzo Italiano ad accedere alla finale. Anche in questo caso, non sono previsti nè supplementari nè calci di rigore e i goal fuori casa non hanno un valore diverso da quelli realizzati in casa.

QUANDO SI GIOCA CATANIA-TRAPANI

Catania-Trapani si giocherà mercoledì 29 maggio 2019 alle ore 20.30 allo stadio Angelo Massimino di Catania. La gara di ritorno è invece prevista domenica 2 giugno, sempre alle 20.30, al 'Provinciale' di Trapani.

DOVE VEDERE CATANIA-TRAPANI IN TV E STREAMING

La gara d'andata dei playoff di Serie C, Catania-Trapani, sarà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma Eleven Sports. La partita è acquistabile al costo di 3.90 €, mentre il pacchetto completo delle ultime gare dei playoff è disponibile a 7.90 €.

PROBABILI FORMAZIONI CATANIA-TRAPANI

QUI CATANIA - Nel Catania, mister Sottil sembra intenzionato a confermare il modulo che ha fin qui fatto bene contro Reggina e Potenza. Sarno confermato sulla trequarti alle spalle di Di Piazza e Marotta (Curiale è squalificato), Lodi dovrebbe partire nuovamente dalla panchina anche se Carriero, non brillantissimo nell'ultima uscita, potrebbe rifiatare e, in quel caso, proprio Lodi potrebbe avanzare la propria candidatura. In difesa ballottaggio tra Baraye e Marchese per la corsia sinistra. Diffidati tra i rossazzurri Sarno, Di Piazza, Rizzo e lo stesso Carriero. Sottil, allontanato dalla panchina durante la gara di ritorno contro il Potenza, è stato squalificato.

QUI TRAPANI - Tanta abbondanza per mister Italiano che ha l'imbarazzo della scelta in ogni reparto. In avanti Nzola, Evacuo e Fedato dovrebbero comporre il tridente titolare, con Ferretti e Tulli pronti a subentrare. A centrocampo dovrebbe partire invece dalla panchina il giovane Toscano che però potrebbe anche essere proposto titolare qualora Italiano decidesse di arretrare Taugourdeau sulla linea della difesa per sostituire l'indisponibile Pagliarulo. Al momento, però, appare più probabile l'impiego di Mulè al fianco di Scognamillo. Sulle corsie laterali, probabile conferma per Costa Ferreira a destra, a destra è ballottaggio Scrugli-Franco.

CATANIA (4-3-1-2): Pisseri; Calapai, Aya, Silvestri, Baraye; Carriero, Rizzo, Biagianti; Sarno; Di Piazza, Marotta. All. Sottil (squalificato, in panchina Cristaldi)

TRAPANI (4-3-3): Dini; Costa Ferreira, Scognamillo, Mulè, Franco; Aloi, Taugourdeau, Corapi; Nzola, Evacuo, Fedato. All. Italiano