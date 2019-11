Cassano sicuro: "La Lazio è contenta di uscire dall'Europa League"

Pochi minuti prima dell'inizio della sfida tra e Cluj, penultima giornata del girone di qualificazione in , Antonio Cassano ha commentato il percorso dei biancocelesti tra campionato e coppa.

Con DAZN segui la Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'ex attaccante di e ha espresso il suo pensiero ai microfoni di 'Sky Sport' come sempre senza troppi veli, puntando direttamente il dito contro la squadra di Lotito:

Cassano ha poi analizzato il gioco offensivo degli uomini di Inzaghi, sottolineando l'importanza di un regista come Luis Alberto:

"Luis Alberto è il vero play della Lazio, ha sempre il pallino del gioco in mano. In base a come si muove lui poi tutti gli altri lo seguono. Mi piace l'idea offensiva della Lazio. Sia Milinkovic che Luis Alberto potrebbero fare le mezze punte, mentre Inzaghi li usa come mezzali. Si fanno valere anche in fase difensiva, ma la priorità di Inzaghi e della Lazio è giocare bene e creare tanto in attacco".