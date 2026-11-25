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Trasferta ellenica per il Diavolo, che in Europa ha bisogno di punti ma dovrà fare a meno del nove di scorta: straordinari per l’ex PSG o chance ulteriore per il talento azzurro.

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Il Milan è pronto a volare al Pireo, dove la trasferta contro l’Olympiakos segnerà una tappa fondamentale del percorso in Europa League dei rossoneri.

Alla vigilia del match, però, l’infortunio di Francesco Camarda ha escluso la sua partenza per la Grecia, privando di un’opzione offensiva Amorim.

Una defezione che riduce a due le possibilità d’attacco del Diavolo, specie in un momento in cui dal punto di vista fisico Gonçalo Ramos ha manifestato qualche leggero fastidio.

COSA SI È FATTO CAMARDA

Camarda ha accusato un problema alla caviglia prima dell’allenamento della rifinitura. Lo stop non appare grave, ma evidentemente lo staff medico ha preferito non forzare in vista di una trasferta ad alta intensità. La decisione di tenerlo ai box nasce dalla volontà di evitare ricadute più serie che potrebbero allungare i tempi di recupero ben oltre la singola gara europea.

DUE STRADE PER AMORIM: LA PRIMA PORTA A RAMOS

Per Ruben Amorim il rebus principale riguarda proprio chi guidare l'attacco dal primo minuto. La prima opzione porta dritta a Gonçalo Ramos, soluzione che garantirebbe peso specifico, lettura degli spazi e maggiore esperienza nelle notti europee.

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Occhio, però, alla condizione del portoghese: domenica contro il Frosinone, l’ex PSG è uscito a inizio ripresa con Rabiot che ne ha “chiamato” la sostituzione, per il manifestare di un fastidio muscolare della punta.

CISSE NOVE È IL PIANO B

Contro il Frosinone è stato Cisse a sostituirlo, trovando poi il 5-1 definitivo. L’alternativa numero uno a Ramos è proprio l’ex Catanzaro, che sarebbe sicuramente un piano B meno convenzionale, pensato per dare mobilità, profondità e imprevedibilità alle trame offensive rossonere.

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È una scelta che chiede pazienza nella costruzione e movimenti coordinati degli esterni, ma che può mettere in difficoltà una linea arretrata abituata a marcare punte più statiche, come quella dell’Olympiakos.

IL MILAN A SECCO DA DUE GARE IN EUROPA LEAGUE

In ogni caso in Europa, in trasferta, il Milan deve iniziare a segnare. Non sarà facile, al netto di chi giocherà: l’Olympiakos di Pirola non perde da dodici gare, in cui per ben otto volte ha mantenuto la porta inviolata. Peraltro, nelle ultime due gare di Europa League, il Diavolo non ha trovato la via della rete, contro Bournemouth e Ferencvaros. Serve un’inversione di tendenza, per ridare lustro alla tradizione rossonera e al percorso attuale.