Calhanoglu, il rinnovo e un futuro rebus: l’Inter vuole il prolungamento, Como e Juve ci pensano e la Turchia non molla

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Il centrocampista turco al centro del mercato: tra la volontà dei nerazzurri di blindarlo, le ambizioni delle altre big di A e il fascino di un ritorno in patria.

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Il futuro di Hakan Calhanoglu resta un rebus intricato, che l’Inter vorrebbe risolvere al più presto. Il centrocampista turco è in scadenza a giugno 2027, con le trattative per il rinnovo che hanno sì segnato un avvicinamento, ma non prodotto niente di concreto a due mesi dalla fine dell’anno.

Per questo, ci sono diverse possibilità alternative che vanno aprendosi col passare delle settimane.

LA POSSIBILITÀ PRINCIPALE: IL RINNOVO CON L’INTER

Va sottolineata una cosa: la priorità assoluta per giocatore e club resta la prosecuzione del rapporto. Calhanoglu ha più volte ribadito il proprio attaccamento ai colori nerazzurri e alla città di Milano, anche al termine del match contro il Como, in cui ha invitato “a non fare casino”.

Tuttavia, l'intesa economica non è scontata: l’Inter vorrebbe ridurre il compenso fisso per Hakan, lui punta ad arrivare a sei milioni e mezzo (leggermente di più dei sei percepiti ora).

IL COMO MONITORA DA TEMPO

Per questo c’è chi segue con attenzione l’evolversi della situazione e una delle piste più intriganti e sorprendenti porta d'ritto al Como.

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Fabregas ammira da tempo Calhanoglu e il suo arrivo consegnerebbe alla sua squadra quel tocco di esperienza europea che potrebbe farle compiere il definitivo salto di qualità anche in ambito continentale. Calhanoglu, giocando a Como, avrebbe anche la possibilità di trovare continuità di vita, continuando a soggiornare in Lombardia.

LA JUVE OSSERVA

In Serie A, comunque, non è solo il Como a osservare attentamente la situazione fra Inter e Calhanoglu. Sul giocatore è all’erta anche la Juventus, che ha bisogno di un centrocampista con le esatte caratteristiche del turco.

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Se la fumata bianca sul rinnovo con l’Inter non dovesse arrivare, Carnevali si muoverebbe con forza per portarlo a Torino a parametro zero.

LA PISTA TURCA MAI SPENTA

Da non scartare, infine, la possibilità che la Turchia torni a bussare forte per Calhanoglu. Già l’anno scorso, infatti, il centrocampista sembrava prossimo all’addio, con i grandi club del suo paese natale in pressing per lui.

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La crescita del calcio turco è evidente e Galatasaray, Besiktas e Fenerbahce potrebbero arricchire e di molto il proprio bagaglio tecnico con il suo arrivo.

Per il momento, però, nulla è deciso: Calha aspetta l’Inter, il rinnovo e il futuro sono ancora un rebus.