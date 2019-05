Calciomercato, Valbuena vicinissimo all'Olympiacos: lunedì atteso in Grecia

Valbuena è pronto a lasciare il Fenerbahce per proseguire la propria carriera all'Olympiacos: ha già salutato i tifosi con un messaggio sui social.

Nuova probabile avventura in Grecia per Mathieu Valbuena. Il centrocampista francese dovrebbe infatti proseguire la propria carriera all', club con il quale pare essere in una fase avanzata delle trattative.

Secondo quanto riportato da 'France Football', l'ex stella dell'Olympique è atteso già lunedì prossimo ad Atene per firmare il proprio contratto con i biancorossi, con il presidente dell'Olympiacos, Vangelis Marinakis, che nei giorni scorsi ha confermato l'esistenza di una trattativa con il centrocampista nel corso di un intervento in una radio greca.

Unitosi al nel 2017, dopo un paio di stagioni passate a indossare la maglia dell'Olympique , Valbuena andrà in scadenza di contratto con i turchi il prossimo 30 giugno. Un'avventura arrivata dunque al capolinea, con lo stesso giocatore che ha già voluto salutare quelli che tra poco saranno ufficialmente i suoi ex tifosi con un messaggio affidato ai social.

Con un passato anche nella Dinamo Mosca, il classe 1984 francese dovrebbe firmare un contratto per una singola stagione, pronto a esportare il suo estro anche in Grecia dopo aver già calcato i campi di , e .