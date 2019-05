Calciomercato, Valbuena firma con l'Olympiacos: ora è ufficiale

La notizia era nell'aria e ora è arrivata anche l'ufficialità: Mathieu Valbuena è un nuovo giocatore dell'. Ad annunciarlo è stato lo stesso club greco attraverso un post pubblicato sui propri profili social.

Svincolatosi nei giorni scorsi dal , club al quale era legato dall'estate del 2017, il classe 1984 francese ha dunque deciso di proseguire la propria carriera ad Atene, dove aiuterà la squadra del Pireo a vincere il campionato greco la prossima stagione. Quest'anno si sono infatti classificati al secondo posto alle spalle del .

Μέλος της ερυθρόλευκης οικογένειας του Ολυμπιακού ο Ματιέ Βαλμπουενά! / @MathieuVal8 is now a member of the Olympiacos family! 🔴⚪💪🏻#olympiacos #welcome #family #MathieuValbuena #WelcomeMathieu pic.twitter.com/uhpGNcRqZz