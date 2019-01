Calciomercato, Quintero: "Il mio agente ha parlato col Manchester City"

Juan Fernando Quintero rivela i contatti del suo agente con emissari del Manchester City: "Sono molto orgoglioso".

Molti di voi se lo ricorderanno con la maglia del Pescara, indossata nella stagione 2012/2013: quella fu l'unica in Italia di Juan Fernando Quintero, acquistato poi dal Porto che provò a scommettere su di lui.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

Le cose non andarono benissimo: dopo due anni di luci (poche) ed ombre (molte), ebbe inizio una girandola di prestiti: dapprima al Rennes in Francia, poi all'Independiente Medellin nella sua Colombia e, infine, al River Plate in Argentina.

Con i 'Millonarios' si è subito tolto le soddisfazioni più grandi della sua carriera: una Supercoppa d'Argentina e, soprattutto, una Copa Libertadores nel suo palmares, conquistata nella recente doppia finale contro i rivali storici del Boca Juniors. Nella finale di ritorno, Quintero è risultato decisivo con un gran sinistro valevole il momentaneo 2-1 nei tempi supplementari, prima del definitivo 3-1 realizzato dal 'Pity' Martinez in pieno recupero.

L'articolo prosegue qui sotto

Una rete che sembra aver attirato l'attenzione, niente di meno, del Manchester City: almeno stando a quanto affermato dallo stesso centrocampista ai microfoni di 'Radio Closs Continental'.

"So che il mio agente ha incontrato alcuni rappresentanti del Manchester City, questo mi rende orgoglioso. Se dovessi tornare in Europa, dovrebbe accadere per il bene di tutte le parti in causa e non soltanto per una semplice questione economica".

I 'Citizens' dovrebbero dunque trovare un'intesa con il Porto, ancora proprietario del cartellino, con cui Quintero firmò un contratto valido fino al 30 giugno 2021.