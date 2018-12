Calciomercato Napoli: Ospina verso il riscatto, piace Oliva del Nacional Montevideo

Il Napoli a gennaio mira a sfoltire la rosa, i papabili partenti sono in primis Rog e Diawara. A centrocampo potrebbe arrivare Oliva del Nacional.

Vista la politica di De Laurentiis ("Per fare il salto di qualità servono giocatori già formati e costosi") appare altamente probabile che nella finestra invernale di mercato il Napoli non farà grandi operazioni in entrata.

Secondo quanto riportato però dall'edizione odierna di Tuttosport il direttore sportivo partenopeo Giuntoli sta seguendo da un po' di tempo a questa parte le prestazioni del centrocampista del Nacional Montevideo Christian Oliva, 22 anni. Si tratterebbe di un giocatore da inserire all'interno della rosa disposto ad accettare la panchina senza tenere il muso lungo.

E' questo il caso di Rog e Diawara, per i quali potrebbe essere trovata una nuova sistemazione. Ma mentre per il croato va bene l'ipotesi prestito, per l'ex Bologna il patron continua a pretendere la cessione a titolo definitivo e la considerevole cifra di 40 milioni di euro (che potrebbe essere utilizzata in estate per Tanguy Ndombele del Lione).

Da valutare anche il possibile addio di Hysaj, per il quale il Chelsea sembra disposto a mettere sul piatto la considerevole cifra di 35-40 milioni di euro (e lasciarlo in azzurro fino al prossimo giugno).

Capitolo Ospina. I problemi fisici di Meret spingeranno la società ad anticipare il riscatto di Ospina, per il quale andranno versati 3,5 milioni di euro nelle casse dell'Arsenal.