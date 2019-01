Calciomercato Napoli, James Rodriguez sogno per l'estate: è un pupillo di Ancelotti

Il Napoli pensa a un grande colpo per l'estate e vigila sulla situazione di James Rodriguez. Ancelotti lo ha già allenato con Real e Bayern.

Il sogno per il calciomercato estivo del Napoli secondo 'Il Corriere dello Sport' si chiama James Rodriguez. Il colombiano, vecchio pupillo di Ancelotti, sarebbe finito nel mirino degli azzurri che in estate potrebbero piazzare il grande colpo in attacco.

Clicca qui per attivare il mese gratuito su DAZN: vedi oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B in esclusiva

La situazione di James Rodriguez al Bayern Monaco d'altronde resta poco chiara dato che i bavaresi dovrebbero riscattarlo entro il 15 giugno versando 42 milioni di euro al Real Madrid, che ancora ne detiene il cartellino, ma potrebbero rivenderlo subito a un prezzo maggiorato.

Il colombiano, fortemente voluto in Baviera proprio da Ancelotti che lo aveva già allenato a Madrid dove insieme hanno vinto la Decima, non si è mai integrato del tutto tanto che la sua permanenza al Bayern è tutt'altro che scontata.

Ecco perché il Napoli starebbe pensando seriamente a James Rodriguez anche se per portarlo in Italia servirebbe un'offerta da circa 60 milioni di euro e soprattutto bisognerà battere la forte concorrenza di Liverpool e Arsenal. Senza tralasciare la Juventus.

I bianconeri, grazie all'ottimo rapporto che li lega a Jorge Mendes dalla scorsa estate, potrebbero puntare proprio su James Rodriguez specie se Dybala dovesse lasciare Torino a giugno.

In ogni caso il Napoli, forte anche del fattore Ancelotti, valuta con attenzione l'ipotesi James Rodriguez. Un sogno che nei prossimi mesi potrebbe diventare qualcosa di più.