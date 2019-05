Calciomercato Napoli, Elmas nuovo obiettivo per il centrocampo

Non solo Ilicic, Castagne e Di Lorenzo: il Napoli sta puntando Elmas, ventenne macedone in forza al Fenerbahce.

Ancelotti è stato chiaro in diverse occasioni nel finale di questa : ilnon potrà ingaggiare giocatori con uno stipendio annuo da dieci milioni di euro. Niente fuoriclasse dunque nella prossima stagione degli azzurri e obiettivo maximo del scovare campioncini in giro per l'Europa e il mondo.

Uno di questi, secondo Sky Sport, potrebbe essere Eljif Elmas, centrocampista ventenne in forza al . Nonostante il club di Istanbul sia incappato in una stagione disastrosa, rischiando anche la retrocessione, il talento del classe 1999 è esploso in ogni angolo della , attirando l'interesse di grandi club europei.

Elmas è un centrocampista duttile capace di giocare non solo come interno, ma anche come centrocampista di sinistra e in qualità di trequartista. Insomma, un giovane che può ripercorrere le orme di Fabian Ruiz, integratosi subito a Napoli nella sua prima stagione azzurra.

In passato Elmas è stato accostato alla e sopratutto all' , ma per ora i Colchoneros hanno altri obiettivi in testa, da un nuovo attaccante titolare per sostituire Griezmann ai difensori, visti gli addii di Godin, Juanfran e Lucas.

Il giocatore macedone ha conquistato da alcune gare anche la Nazionale maggiore del suo paese nonostante la giovane età, nuova speranza della piccola rappresentativa per le prossime edizioni dell'Europeo e del Mondiale. Non solo quantità, ma anche qualità e l'abilità di inserirsi per portare ai suoi quante più reti possibili: durante questa difficile stagione del Fenerbahce i goal sono stati tre.

Per ora Elmas non sembra essere una priorità nemmeno per il Napoli, ma gli azzurri hanno gettato le basi per essere inseriti all'interno della bagarre. Insieme a Ilicic, Castagne e Di Lorenzo, oltre al sogno Lozano, anche lui nel mirino del nuovo calciomercato di Giuntoli-Ancelotti-De Laurentiis.