Calciomercato Milan, il Lipsia rilancia per Calhanoglu: Gattuso vuole tenerlo

Il Lipsia ha rilanciato per Hakan Calhanoglu: se l'offerta sarà ritenuta congrua dal Milan, il turco andrà in Bundesliga.

Il Lipsia fa sul serio per Hakan Calhanoglu. Dopo un primo sondaggio, la squadra tedesca si è fatta sotto nuovamente con il Milan. Offerta ancora economicamente sconosciuta, ma la corte sul turco c'è ed è serrata.

Gattuso vuole tenerlo, ma potrebbe essere costretto a veder partire Calhanoglu se, come si pensa, l'offerta del Lipsia sarà abbastanza elevata.

Il centrocampista turco è stato sempre impiegato da Gattuso, che gli ha dimostrato una fiducia incondizionata, anche quando le prestazioni (come spesso è capitato) si sono dimostrate al di sotto delle enormi aspettative che i rossoneri avevano.

Adesso per lui si presenta l'opzione di tornare in Bundesliga, campionato che conosce bene e che lo ha visto splendere. Al RB Lipsia non mancano certo i soldi, che però dovranno convincere il Milan. Tutto è ancora in ballo.