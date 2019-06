Calciomercato Juventus, su Cancelo piomba anche il Bayern Monaco

Mentre il Manchester City perde tempo a chiudere l'operazione, alla porta della Juventus per Cancelo ha bussato anche il Bayern Monaco.

Fino a qualche giorno fa sembrava chiusa la trattativa tra il e Joao Cancelo. Poi la ha dovuto registrare un rallentamento nella trattativa, per "colpa" proprio del club inglese.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Stando a quanto riportato da 'Tuttosport', lo stallo della trattativa è dovuta a due fattori: il primo motivo è il Fair Play Finanziario, il secondo è Danilo. I due fattori sono in qualche modo collegati tra di loro.

L'articolo prosegue qui sotto

Il Manchester City deve vendere Danilo prima di poter acquistare Joao Cancelo, ma non è riuscita a vendere il brasiliano ancora. Ha cercato anche di darlo alla Juventus nello scambio con Cancelo, ma la Vecchia Signora è rimasta fredda.

E quindi in questo stallo si è inserito nelle ultime ore il . Non è ancora arrivata un'offerta ufficiale ma i bavaresi hanno sondato il terreno e quest'estate hanno già fatto capire di non badare a spese.

In difesa sono infatti già arrivati Lucas Hernandez dall' e Benjamin Pavard dallo , motivo per cui Cancelo potrebbe anche essere stato adocchiato per giocare nel ruolo più offensivo di ala destra. Al momento, comunque, siamo solo ad una fase preliminare della trattativa.