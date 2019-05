Calciomercato Juventus, Milinkovic-Savic nel mirino: offerta da 60 milioni

La Juventus ha individuato in Milinkovic-Savic l'obiettivo per il centrocampo e prepara la prima offerta alla Lazio: sul tavolo 60 milioni di euro.

Il sogno Paul Pogba è destinato quasi certamente a restare tale, ecco perchè alla stringono i tempi per portare a il suo alter ego: Sergej Milinkovic-Savic.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' il centrocampista serbo è il grande obiettivo di Paratici che avrebbe già pronta la prima offerta da mettere sul piatto della , offerta pari a 60 milioni di euro.

Lotito negli scorsi giorni, a differenza del passato, non ha categoricamente escluso la cessione di Milinkovic-Savic ma per lasciarlo andare continua a chiedere circa 100 milioni di euro.

Inoltre i rapporti tra Lotito e la Juventus non sono mai stati cordiali, anzi. Tanto che il presidente della Lazio non perde occasione per punzecchiare i bianconeri.

Stavolta però qualcosa potrebbe cambiare anche perchè al tavolo delle trattative non ci sarà più Beppe Marotta, da sempre rivale di Lotito pure in Lega.

Decisiva poi come sempre sarà la volonta del giocatore che, dopo aver accettato di restare alla Lazio la scorsa estate, ora potrebbe chiedere di andare a giocare la con la Juventus.

Paratici d'altronde avrebbe già raggiunto un accordo di massima con l'agente di Milinkovic-Savic. Ma ora come detto deve superare lo scoglio Lotito.

La prima alternativa al serbo se la trattativa con la Lazio dovesse saltare sarebbe Adrien Rabiot, pallino di Paratici che da settimane ha offerto alla madre del giocatore (in scadenza col ) un ricco contratto. L'obiettivo numero uno però è chiaro: Sergej Milinkovic-Savic.