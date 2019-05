Calciomercato Lazio, Lotito su Milinkovic-Savic: "Se arriva l'offerta giusta ne parliamo"

Il presidente della Lazio Claudio Lotito affronta anche il tema Simone Inzaghi: "Ha un contratto, mai pensato che possa andare via".

La vittoria in Coppa ha restituito il sorriso in casa nonostante l'ottavo posto finale in campionato: a tenere banco ora è il calciomercato e il presidente Claudio Lotito ha voluto fare il punto della situazione sui nomi più caldi.

Intervistato ai microfoni di 'Sport Mediaset', il patron biancoceleste apre a una possibile cessione di Milinkovic-Savic , ma solo a fronte di offerte importanti:

"Milinkovic-Savic non è in vendita, come ho detto lo scorso anno e poi i fatti mi hanno dato ragione. E' altrettanto vero che, se dovesse arrivare un'offerta importante non solo per la società, ma anche per il calciatore, ci metteremmo attorno a un tavolo per parlarne . Che offerta dovrebbe arrivare? Io non parlo di soldi. Io come presidente non percepisco un euro e non ho rimborso spese, quindi secondo questa mentalità io non dovrei valere niente?".

Ancora un rebus invece il futuro di Simone Inzaghi , ma Lotito si mostra tranquillo sulla situazione del proprio allenatore: