Calciomercato Juventus, Isco e Marcelo 'vittime' della crisi Real: bianconeri alla finestra

Isco resta ai margini del Real nonostante le assenze di Asensio e Bale mentre il 'Bernabeu' fischia anche Marcelo. La Juventus pensa al doppio colpo.

Il primo anno dopo Cristiano Ronaldo resta complicatissimo per il Real Madrid che, nonostante la conquista del Mondiale per Club, ha iniziato decisamente male il 2019. Dopo il pareggio di Villarreal infatti è arrivata una sonora sconfitta casalinga contro la Real Sociedad. Seguita da tante, inevitabili, polemiche.

Clicca qui per attivare il mese gratuito su DAZN: vedi oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B in esclusiva

Il caso più spinoso in casa blanca resta ovviamente quello di Isco, finito ai margini della squadra con l'arrivo di Solari, tecnico che anche contro la Real Sociedad lo ha tenuto fuori dall'undici titolare nonostante le assenze degli infortunati Asensio e Bale.

Lo spagnolo, che col nuovo allenatore ha giocato dal 1' solo in Coppa del Re e nell'inutile gara di Champions contro il CSKA Mosca, è subentrato a mezz'ora dalla fine quando il Real Madrid era già sotto di un goal e non ha certo brillato. Anzi.

Ecco perché sul giocatore resta vigile la Juventus che, secondo 'Tuttosport', valuta la fattibilità di un altro 'scippo' al Real Madrid sempre che Perez sia disposto a fare un sostanzioso sconto sulla clausola rescissoria da 700 milioni di euro con cui è attualmente blindato Isco.

Il giocatore peraltro è corteggiato anche da altre big europee come il Manchester City e potrebbe realisticamente arrivare a Torino con la contemporanea cessione di Dybala.

El centrocampista fue suplente ante la Real Sociedadhttps://t.co/5rXw2PlheO — AS (@diarioas) 7 gennaio 2019

Isco comunque non è l'unica stella del Real Madrid seguita con grande attenzione dalla Juventus dato che pure Marcelo è finito nel mirino dei tifosi. Il terzino brasiliano, grande amico di Cristiano Ronaldo, domenica pomeriggio è stato sonoramente fischiato dopo l'errore che ha portato al rigore del momentaneo 0-1. E anche al momento del cambio con Reguillon il 'Bernabeu' non gli ha certo tributato una standing ovation.

Il nome di Marcelo quindi resta caldissimo sul calciomercato anche se la Juventus ha appena rinnovato il contratto di Alex Sandro e in caso di cessione dell'ex Porto pensa anche a Jordi Alba, in scadenza nel 2020 col Barcellona e con poche possibilità di rinnovo in vista.

Il Real Madrid d'altronde, almeno fino ad oggi, non ha invece mai preso in considerazione l'addio di Marcelo che è stato blindato con un rinnovo fino al 2022, un ingaggio da 12 milioni netti all'anno e una clausola da 180 milioni di euro. Cifre che sembrano innavicinabili per quasi tutti. Ma, come insegna l'affare Cristiano Ronaldo, nel calciomercato nulla è davvero impossibile.