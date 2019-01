Calciomercato Juventus, Jordi Alba in scadenza nel 2020: bianconeri in agguato

Dopo aver praticamente chiuso l'affare che porta a Ramsey, la Juventus ha scritto nella sua lista della spesa un altro campione come Jordi Alba.

Lo si è già capito dai primi giorni di questo calciomercato invernale: la Juventus è intenzionata a piazzare più di un colpo, apparecchiando le trattative per la prossima estate. Sapete già tutto di Ramsey, ma secondo 'Tuttosport' la Vecchia Signora ha cominciato a muovere passi decisi anche verso Jordi Alba.

L'interesse della Juventus, a parte ovviamente per il valore indiscusso del giocatore, nasce soprattutto da una possibile occasione di calciomercato: il laterale spagnolo andrà in scadenza a giugno 2020 ed i contatti tra l'entourage del giocatore ed il Barcellona, al momento, non sono sfociati in un rinnovo.

La Juventus cercherebbe l'agguato sulla preda nella prossima estate, quando resterà un solo anno di contratto al giocatore, che compirà 30 anni a marzo. Una situazione generale che farebbe quasi svanire, per forza di cose, la clausola rescissoria da 150 milioni di euro presente sul suo cartellino.

La concorrenza non manca, ovviamente. Le altre due squadre molto interessate sono il Manchester City e lo United: la prima con un Pep Guardiola voglioso di lavorare con un terzino dalle caratteristiche di Jordi Alba, la seconda con un club che già da un paio di anni cerca un terzino sinistro top.

Ma tutto dipenderà dalla volontà di Jordi Alba, sul quale sono andati in pressing tutti i senatori del Barcellona, per convincerlo a restare. Leo Messi prima di tutti. Da quelle parti sanno bene che un laterale di quel genere non passa ogni anno. La Juventus resta vigile, come sempre, in attesa di una trattativa vera e propria e di qualche segnale dalla Spagna.