Calciomercato, Jovetic piace allo Schalke: duello con il Siviglia

Stevan Jovetic lascerà il Monaco. Sulle sue tracce ci sono il Siviglia e ,soprattutto, lo Schalke, che sta cercando un attaccante.

Come tutto il Monaco (che si trova al penultimo posto in Ligue 1) anche Stevan Jovetic sta disputando una stagione al di sotto delle aspettative. Per lui però è soprattutto un problema fisico, dato che ha dovuto fare i conti con molti infortuni, l'ultimo alla coscia.

Quattro gare di Ligue 1 ed un goal, da agosto fino ad ora. Un ruolino mediocre, che però non intacca la reputazione che molti in giro per il mondo hanno ancora di Stevan Jovetic. Come riporta la 'Bild', infatti, sulle sue tracce c'è lo Schalke 04.

Attualmente al 13esimo posto in Bundesliga, la squadra di Domenico Tedesco ha una enorme difficoltà a far goal. Sono appena 20 i goal segnati dallo Schalke in 17 giornate di campionato. Una carenza dovuta soprattutto allo scarso apporto dei vari Guido Burgstaller, Breel Embolo e Mark Uth.

Serve quindi una punta e Stevan Jovetic è balzato in cima alle preferenze della squadra tedesca. Sul montenegrino c'è anche il Siviglia, che un anno e mezzo fa non aveva riscattato il suo cartellino dall'Inter, facendo terminare il prestito. Il giocatore aveva comunque lasciato un buon ricordo, segnando 6 goal.