Calciomercato Inter, Rakitic si riaccende: il Barcellona chiede 50 milioni

L'Inter è tornata alla carica per Ivan Rakitic, dopo che il centrocampista croato ha pensato nuovamente di lasciare la Spagna.

Mentre lotta per la e tratta Antonio Conte per il futuro in panchina, l' non si fa mancare nemmeno trattative di assoluto livello in sede di calciomercato estivo.

Secondo quanto riporta 'Mundo Deportivo', infatti, Inter e sono tornate a dialogare per l'affare riguardante IVan Rakitic. Il club catalano, dopo la disfatta contro il , sta pensando di rinnovare e cambiare in modo corposo la sua squadra (anche il tecnico Valverde è finito nell'occhio del ciclone).

Uno dei giocatori il cui futuro potrebbe essere lontano dal Camp Nou è proprio Ivan Rakitic, che ha tante pretendenti in Europa, ma in prima fila c'è l'Inter.

La squadra nerazzurra non è per nulla lontana da un accordo economico con il Barça, per l'acquisto di Ivan Rakitic. Gli spagnoli hanno chiesto 50 milioni di euro ed i nerazzurri stanno cercando di abbassare la cifra, ma su questo c'è ottimismo. Dopodiché l'Inter dovrà proporre la giusta offerta economica al centrocampista croato.

Intanto, non è ancora chiaro se in modo parallelo o alternativo, l'Inter sta trattando con il anche Nicolò Barella. Secondo 'Tuttosport', la trattativa non è ancora in uno stato così avanzato, ma il club milanese sta trattando da tempo col presidente Giulini

Bisogna limare la valutazione che il Cagliari dà al proprio gioiello (45 milioni circa), cercando di inserire nell’operazione almeno un paio di contropartite per far sì che l’assegno non debba superare i 20-25 milioni (occhio anche ai prestiti di Radu o Bastoni).