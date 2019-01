Calciomercato Inter, Perisic è un caso: il croato vorrebbe partire

Si scalda la situazione relativa a Ivan Perisic, desideroso di cambiare aria già a gennaio: nessuna offerta per l'Inter che chiede 35-40 milioni.

La stagione di Ivan Perisic può essere considerata in ogni modo, tranne che positiva: solo tre le reti in campionato e prestazioni quasi sempre inferiori alle attese, utili per far infuriare i tifosi. E per far crescere la sua voglia di cambiare aria dopo tre anni e mezzo di Inter.

Il croato non ha mai nascosto la volontà di giocare in Premier League un giorno, attraverso uscite pubbliche che evidentemente non devono essere piaciute: si è parlato spesso di Manchester United sulle sue tracce, soprattutto quando al timone dei 'Red Devils' c'era José Mourinho.

Interesse degli inglesi sopìto rispetto al recente passato, non quello di Perisic che avrebbe manifestato l'intenzione di lasciare Milano già in questa sessione di mercato, come riferito da 'La Gazzetta dello Sport'. C'è stato pure un timido sondaggio dell'Atletico Madrid ma, di offerte vere e proprie, non vi è alcuna traccia.

L'Inter potrebbe acconsentire alla cessione, a patto che ricavi almeno 35-40 milioni di euro: il tempo non gioca a favore dei nerazzurri, considerato che alla termine della sessione invernale mancano appena cinque giorni. Troppo pochi per pensare ad un sostituto che possa prendere il posto dell'ex Wolfsburg.

Idee d'addio anche per Candreva e, proprio in quest'ottica, il club di Corso Vittorio Emanuele avrebbe chiesto lumi sulla situazione di Yannick Ferreira Carrasco, attualmente al Dalian Yifang in Cina dove guadagna la bellezza di 10 milioni netti a stagione. Cifra che l'Inter non potrebbe garantire al belga.

Se Perisic dovesse davvero salutare, porterebbe comunque denaro fresco per dare l'assalto definitivo a Nicolò Barella, valutato 50 milioni dal Cagliari: come vi abbiamo raccontato, i nerazzurri starebbero valutando una doppia strategia per strappare il centrocampista ai rossoblù che preferirebbero privarsi di lui soltanto tra qualche mese.