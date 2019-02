Calciomercato Inter, Marotta su Godin: "Siamo avanti, presto l'annuncio"

Diego Godin è ormai ad un passo dal vestire la maglia dell'Inter. La conferma è arrivata direttamente da Beppe Marotta, che parla a 'Sky Sport' di annuncio imminente.

"Siamo molto avanti nella trattativa ed è stato bello vederlo segnare . Poi per il resto non mi esprimo, diciamo che sono molto ottimista e credo che quanto prima arriveremo ad una comunicazione ufficiale ".

Una notizia importante, in attesa di capire quale sarà il futuro di Icardi, sul quale però Marotta ha preferito non sbilanciarsi.

"Lo aspettiamo. Siamo fiduciosi in un suo rientro quanto prima , quando riprenderà dal suo fastidio al ginocchio. Ma la società è sopra tutto. C'è un club come il Copenaghen che ha nello stemma uno slogan che dice: 'Niente sopra la società' . Perché niente è sopra la società e andiamo avanti con questo motto in testa".

Marotta conferma che tutta la squadra sta dalla parte di Icardi e che non ha subito nessun contraccolpo psicologico da questa situazione.

"Non credo che bisogna arrivare a queste considerazioni per ottenere il massimo come prestazioni. Per noi è un dispiacere: i giocatori sono professionisti, devono fare il loro dovere. Ma c'è comunque un atteggiamento di grande apertura anche perché Icardi è un nostro giocatore".