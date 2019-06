Calciomercato Inter, Lucas Vazquez piace: Ausilio è stato a Madrid

L'Inter potrebbe pescare dal Real Madrid: oltre a Mateo Kovacic interessa anche Lucas Vazquez. Aleksandar Kolarov può liberarsi gratis dalla Roma.

In questi ultimi giorni l' sta assorbendo tutti i diktat di Antonio Conte che ha intenzione di mettere la propria firma sul mercato in entrata: diverse le disposizioni date a Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, volati a Madrid per scovare occasioni in grado di fare al caso del club meneghino.

Come riportato da 'Tuttosport', tra giovedì sera e venerdì mattina i dirigenti hanno discusso con il di due giocatori in particolare: noto l'interesse per Mateo Kovacic che è un ex, starebbe prendendo quota anche l'ipotesi Lucas Vazquez.

Con gli arrivi di Eden Hazard e Luka Jovic, lo spazio per lo spagnolo rischia di ridursi al lumicino: in stagione ha collezionato 47 presenze con 5 goal e può ricoprire tutti i ruoli della fascia destra, dal terzino all'ala offensiva passando per l'esterno di centrocampo. Il prestito con diritto di riscatto rappresenterebbe una formula gradita all'Inter.

Vazquez appare più raggiungibile rispetto a Valentino Lazaro, che l' valuta non meno di 25 milioni. Nicolò Barella è sempre il preferito per rinforzare la mediana: un altro incontro tra le parti potrebbe avvenire nella giornata di lunedì a margine dell'assemblea di Lega.

Non solo le trattative in : l'Inter guarda pure all' e in particolare a , dove fanno gola Edin Dzeko, Alessandro Florenzi e Aleksandar Kolarov. Secondo 'Il Corriere dello Sport', nell'operazione per il passaggio a Milano dell'attaccante potrebbe rientrare Davide Merola, attaccante della Primavera nerazzurra.

Per quanto concerne Kolarov, un suo arrivo a Milano sarebbe facilitato dall'acquisto della Roma di Ismaily, pupillo di Paulo Fonseca che diventerà il nuovo tecnico giallorosso. L'Inter spingerebbe per una soluzione più che economica: il serbo dovrebbe trovare un modo per liberarsi a zero a un anno dalla scadenza del contratto, o comunque sarebbe pagato un prezzo basso e simbolico.