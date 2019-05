Calciomercato, De Ligt vicino al Manchester United: Barcellona superato

Il Manchester United ha messo la freccia per Matthijs De Ligt: offerti 14 milioni all'anno al giocatore che ora è più lontano dal Barcellona.

Sembrava tutto apparecchiato nel migliore dei modi per far sì che Matthijs De Ligt firmasse per il e, invece, ecco il colpo di scena, degno del finale di un bel film thriller.

L'inserimento che ha sconvolto i piani blaugrana è stato quello del che, con un'offerta da capogiro al giocatore, è balzato in pole per il forte centrale olandese di soli 19 anni.

Secondo quanto riportato da 'Marca', i 'Red Devils' avrebbero messo sul piatto addirittura circa 14 milioni di euro a stagione, cifra che il Barcellona non sarebbe minimamente intenzionato a proporre, non essendoci la volontà di entrare in un'asta al rialzo.

Cambio dei piani a sorpresa dopo le parole di De Ligt che aveva espresso la volontà di giocare nello stesso club di Frenkie De Jong (i catalani appunto), attratto dalla possibilità di diventare compagno di squadra di un certo Lionel Messi.

Questa proposta economica avrebbe però avuto l'effetto di fargli cambiare idea, tanto che l'assenza dalla prossima del Manchester United non sarebbe assolutamente un problema. Il 'sì' è vicino: un'altra 'sconfitta' bruciante per i campioni di che hanno appena perso la finale di Coppa del Re contro il .