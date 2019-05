Calciomercato Barcellona, Ludovit Reis in arrivo: domani l'annuncio

Il giovane centrocampista olandese giocherà con il Barcellona nella prossima stagione: a seconda delle impressioni estive, anche in prima squadra.

Chiuso ufficialmente De Jong e in attesa di dare l'assalto a due eventuali titolarissimi come De Ligt e Griezmann, il ha chiuso in queste ore l'acquisto di un altro giovane. Dopo le voci di inizio mese, arrivano le conferme: Ludovit Reis sarà presto un giocatore blaugrana.

Centrocampista in forza al Groningen, secondo Marca il giovane 18enne ha svolto le visite mediche alla Ciudad Condal nella serata di oggi e domani sarà presentato come nuovo giocatore del Barcellona: sette milioni al club olandese e contratto fino al 2014 per Reis.

Dopo De Jong continua così l'assalto alle giovani stelle olandesi per il Barcellona, che ha avuto da sempre un grande feeling con gli elementi provenienti dai Paesi Bassi, da Koeman a Cruyff. Inizialmente però Reis dovrebbe militare con la seconda squadra, in Segunda B.

Reis verrà però aggregato alla prima squadra e potrebbe convincere Valverde o l'eventuale nuovo tecnico del Barcellona a dargli una possibilità anche al Camp Nou nella prossima annata. Intanto però l'affare è praticamente chiuso, in attesa dell'ufficialità da parte dei club.

Nato nel 2000 ad Haarlem, possiede anche il passaporto slovacco e nell'ultima stagione di Eredivisie ha giocato da titolare praticamente imprescindibile nonostante la giovanissima età. Trattasi di un interno di centrocampo capace di giocare anche come trequartista, dalle grandi doti tecniche.

La cessione di Reis porterà ad una buona plusvalenza per il Groningen, considerato l'acquisto a costo zero per far parte delle giovanili del club del 2015. Da lì la grande scalata fino alla prima squadra ed ora la possibilità di confrontarsi con uno dei migliori club del mondo.