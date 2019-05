Calciomercato Atletico Madrid, Kalinic via: c'è il Fenerbahce

Deludente all'Atletico Madrid, l'ex attaccante del Milan si sta guardando intorno: può finire nel campionato turco.

Non riesce proprio a trovare una squadra con cui giocare a lungo,. Dopo gli anni in , in cui è stato notato solo diverso tempo dai grandi tornei europei, l'approdo alla , con cui è rimasto solo per un biennio. Da lì il per un anno e probabilmente l'Atletico per soli dodici mesi.

Sì perchè sotto Simeone non ha convinto e la prossima estate potrebbe essere quella del nuovo addio. Kalinic è comunque una riserva all', ma l'eventuale partenza di Diego Costa non lo porterebbe ad essere titolare al fianco di Griezmann, ma ancora una volta una seconda o terza scelta.

Per questo Kalinic si sta guardando intorno e Simeone non sembrebbe intenzionato a mettersi di traverso per evitare la sua cessione. Sulle sue tracce c'è il , che secondo i media turchi è la prima scelta per provare a far rinascare il club della capitale turca nella prossima annata.

L'attuale stagione del Fenerbahce è stata a dir poco disastrosa, tanto che la salvezza matematica non è stata ancora raggiunta. La permanenza nella massima serie sarà ufficiale, a meno di nuovi cataclismatici risultati sul fondo della classifica, nel prossimo turno. La base per ripartire.

Abituato a lottare per il titolo e non per la salvezza, il Fenerbahce vuole rivoluzionare la squadra e puntare nuovamente al top con grossi investimenti. I 15 milioni richiesti per Kalinic sono molti, ma davanti all'apertura dell'Atletico ci sarà la possibilità di contrattare durante il calciomercato.

Due goal in diciasette presenze di per Kalinic, rimasto in panchina per tutta la gara in ben quattordici occasioni. Vuole ripartire con un progetto vincente, anche in campionato fuori dai big five del continente. Così da vedere il suo nome nuovamente ripulito da contestazioni e polemiche.