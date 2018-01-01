Bundesliga, risultati e classifica 17ª giornata - Dortmund inarrestabile, steso il Gladbach
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| 17ª GIORNATA BUNDESLIGA
CLASSIFICA - CALENDARIO
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Gare del venerdì
BORUSSIA DORTMUND-BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH 2-1 [42' Sancho (D), 45+2' Kramer (M), 54' Reus (D)]
Gare del sabato
HANNOVER-FORTUNA DÜSSELDORF [ore 15.30]
BAYER LEVERKUSEN-HERTHA BERLINO [ore 15.30]
NORIMBERGA-FRIBURGO [ore 15.30]
LIPSIA-WERDER BREMA [ore 15.30]
STOCCARDA-SCHALKE 04 [ore 15.30]
EINTRACHT FRANCOFORTE-BAYERN MONACO [ore 18.30]Gare della domenica
AUGSBURG-WOLFSBURG [ore 15.30]
HOFFENHEIM-MAINZ [ore 18.00]