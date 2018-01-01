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Bundesliga, risultati e classifica 17ª giornata - Dortmund inarrestabile, steso il Gladbach

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La 17ª giornata di Bundesliga: il Dortmund torna a vincere battendo il Gladbach 2-1 con Sancho e Reus. Bayern in trasferta contro l'Eintracht.

17ª GIORNATA BUNDESLIGA
CLASSIFICA  CALENDARIO

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Gare del venerdì

BORUSSIA DORTMUND-BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH 2-1 [42' Sancho (D), 45+2' Kramer (M), 54' Reus (D)]

Gare del sabato

HANNOVER-FORTUNA DÜSSELDORF [ore 15.30]

BAYER LEVERKUSEN-HERTHA BERLINO [ore 15.30]

NORIMBERGA-FRIBURGO [ore 15.30]

LIPSIA-WERDER BREMA [ore 15.30]

STOCCARDA-SCHALKE 04 [ore 15.30]

EINTRACHT FRANCOFORTE-BAYERN MONACO [ore 18.30]

Gare della domenica

AUGSBURG-WOLFSBURG [ore 15.30]

HOFFENHEIM-MAINZ [ore 18.00]

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