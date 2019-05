Bundesliga, Bayern Monaco campione: tutti i verdetti

Il Bayern Monaco batte l'Eintracht Francoforte e si laurea campione di Germania, Bayer Leverkusen in Champions League.

Il non fallisce l'ultimo appuntamento stagionale e si laurea campione della per la 29esima volta battendo l' Francoforte e lasciando alle spalle il . Il strappa il quarto posto ai danni del .

CAMPIONE DI GERMANIA

Con le reti di Coman, Alaba, Renato Sanches e Ribery gli uomini di Kovac si laureano campioni di : parte la festa in casa bavarese al termine dell'ultima giornata. Non bastano invece al le reti di Sancho e Reus, i gialloneri chiudono a due punti dalla capolista.

IN CHAMPIONS LEAGUE

Bayern Monaco

Borussia Dortmund



Bayer Leverkusen

Oltre ai campioni di Germania anche Borussia Dortmund e Lipsia erano già sicure di approdare alla fase a gironi della prossima : la serrata lotta per il quarto posto se la aggiudica il Bayer Leverkusen, che sfrutta i passi falsi del Borussia Monchengladbach e dell' e batte in trasferta l' superando in classifica i diretti rivali all'ultima giornata.

IN EUROPA LEAGUE

Borussia Monchengladbach



Eintracht Francoforte

Il Gladbach chiude dunque al quinto posto dopo il ko contro il Borussia Dortmund: gli uomini di Hecking accedono però alla prossima dalla porta principale insieme al Wolfsburg, vincente in casa contro l' . Passerà invece dai preliminari l'Eintracht Francoforte, che chiude settimo dopo il ko di Monaco. Manca la grande occasione l' , rimontato nel finale dal e dunque fuori dall'Europa.

AL PLAYOUT

Tutto già deciso in coda, dove lo Stoccarda chiude terzultimo e accede allo spareggio per restare in Bundesliga.

RETROCESSE





Hannover e Norimberga salutano la Bundesliga chiudendo rispettivamente al penultimo e ultimo posto in classifica: inutili i due risultati dell'ultima giornata.

Risultati 34° turno:

BAYERN MONACO-EINTRACHT FRANCOFORTE 5-1

WERDER BREMA-LIPSIA 2-1

DUSSELDORF-HANNOVER 2-1

FRIBURGO-NORIMBERGA 5-1

HERTHA BERLINO-BAYER LEVERKUSEN 1-5

MAINZ-HOFFENHEIM 4-2

BORUSSIA MONCHENGLADBACH-BORUSSIA DORTMUND 0-2

SCHALKE 04-STOCCARDA 0-0

WOLFSBURG-AUGSBURG 8-1