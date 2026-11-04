Come vedere Bristol City-Wolverhampton Wanderers con una VPN

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Presentazione della partita

Championship - Game Week 14 4 nov 2026 - 15:00 Ashton Gate

Il Wolverhampton Wanderers va ad Ashton Gate per affrontare il Bristol City in Championship. La squadra di Cesar Peixoto vuole dare continuità a un periodo recente di buona forma.

Il Wolverhampton arriva a Bristol da settimo in classifica: è una sfida importante nella corsa alla promozione per una squadra che ha perso soltanto una delle ultime quattro partite di Championship.

Il Bristol City, allenato da Michael Skubala, occupa il quindicesimo posto e ha bisogno di un risultato positivo per interrompere una flessione che lo ha visto vincere una sola volta nelle ultime cinque gare.

Il Bristol City ha battuto il Bolton Wanderers 2-3 in casa nell'ultima partita, ma le due sconfitte consecutive contro Sheffield United e Blackburn Rovers che l'hanno preceduta avranno dato a Skubala motivo di preoccupazione.

Il Wolverhampton, al contrario, arriva a questa sfida con il vento in poppa. Il 3-0 sul Cardiff City nell'ultima gara ha confermato la sua solidità, tra le squadre più costanti della categoria nell'ultimo mese.

I due club si sono affrontati in partite ufficiali negli ultimi anni e il Wolverhampton ha vinto gli ultimi due confronti. Peixoto spera che questa familiarità porti fiducia, non eccessiva sicurezza.

Continua a leggere per scoprire tutto quello che c'è da sapere su come vedere in diretta questa partita di Championship.

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