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Serie A
team-logoBologna
Stadio Renato Dell'Ara
team-logoInter
Guarda su DAZN
Simone Giromini
Con il contributo di

Bologna-Inter dove vederla: DAZN o Sky? Canale TV, diretta streaming e orario

Bologna vs Inter
Bologna
Inter
Serie A

L'Inter punta a vendicare la sconfitta subita nel match infrasettimanale di UEFA Champions League. Ma quale canale trasmetterà in diretta la partita dei nerazzurri? Qui puoi scoprire se devi sintonizzarti su DAZN o Sky per vedere la squadra di Christian Chivu.

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Serie A - Game Week 7
Stadio Renato Dell'Ara

Il Bologna ospita l'Inter al Renato Dell'Ara in una sfida di Serie A che mette di fronte una squadra in cerca di continuità e i campioni d'Italia, reduci da una notte europea da dimenticare.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Bologna-Inter in diretta TV e in live streaming.

BOLOGNA-INTER, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Bologna-Inter sarà trasmessa in diretta su DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2026/27. Di seguito i dettagli per seguire la partita.

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Bologna-Inter: data, orario e tutte le informazioni sulle due squadre

Partita

Bologna-Inter

Competizione

Serie A

Data

Sabato 17 ottobre 2026

Orario

18:00

Stadio

Renato Dall'Ara

Diretta TV

DAZN

Diretta Streaming

DAZN

Gratis/in chiaro

No

I rossoblu arrivano a questo appuntamento con il morale alto dopo la prima vittoria stagionale in campionato, conquistata a Lecce. Un successo però macchiato dall'infortunio di Riccardo Orsolini, uscito nel finale del match e ora in dubbio. L'Inter, invece, deve fare i conti con una crisi in Champions League che si fa sempre più preoccupante. La sconfitta interna contro il Club Bruges — la seconda in altrettante gare europee — ha riaperto interrogativi profondi sulla tenuta difensiva della squadra di Chivu.

In campionato i nerazzurri guidano la classifica con la Lazio, ma il pesante 3-4 subito a San Siro da un Bruges trascinato da una tripletta di Nicolò Tresoldi ha lasciato strascichi. La difesa ha mostrato crepe evidenti, e il dibattito sul rendimento del portiere Pepo Martinez è già aperto.

Il Bologna vorrà sfruttare il momento difficile dell'avversario davanti al proprio pubblico. Per l'Inter, invece, una risposta di carattere in campionato è necessaria per non alimentare ulteriori tensioni.

Formazioni

Probabili formazioni Bologna - Inter

3-4-3
Bologna crest
Bologna
BOL
page.match.formation.title
Inter crest
Inter
INT
3-5-2
M. PessinaM. PessinaM. DarmianM. DarmianT. HeggemT. HeggemA. TheateA. TheateJ. MirandaJ. MirandaL. FergusonL. FergusonN. ZorteaN. ZorteaT. PobegaT. PobegaR. PiccoliR. PiccoliF. BernardeschiF. BernardeschiN. CambiaghiN. CambiaghiJ. MartinezJ. MartinezM. AkanjiM. AkanjiY. BisseckY. BisseckA. BastoniA. BastoniP. ZielinskiP. ZielinskiN. BarellaN. BarellaF. DimarcoF. DimarcoL. HenriqueL. HenriqueH. MkhitaryanH. MkhitaryanF. EspositoF. EspositoM. ThuramM. Thuram
Inter crest
Inter
INT
3-4-3
Bologna

Formazione titolare

Inter

Allenatore

  • R. Palladino
  • C. Chivu

Il Bologna dovrà fare a meno di diversi elementi: Emil Holm, Jens Odgaard, Samuel Mbangula e Arthur Theate sono tutti indisponibili, e a loro si aggiunge Riccardo Orsolini, infortunatosi nel finale della vittoria di Lecce. Il tecnico Raffaele Palladino dovrà quindi trovare soluzioni alternative sulle fasce.

In casa Inter, Cristian Chivu recupera la maggior parte dei titolari dopo il turnover in campionato contro il Parma, ma dovrà rinunciare a Curtis Jones e John Stones. Ulteriori aggiornamenti sulle condizioni dei giocatori saranno disponibili a ridosso del calcio d'inizio.

Stato di forma

BOL

BOL - Forma

ATA
S1-0
SAS
D2-2
NAP
S1-0
TOR
D1-1
LEC
V1-2
Gol segnato (subito)
5/6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
INT

INT - Forma

UDI
V5-3
ROM
D2-2
LUM
V2-0
PAR
V3-0
CLB
S3-4
Gol segnato (subito)
15/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

Il Bologna arriva da una striscia altalenante: una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare di campionato. Il successo più recente è arrivato a Lecce per 2-1, il primo dei tre punti stagionali. Nel mezzo, i rossoblu avevano pareggiato 1-1 col Torino e 2-2 col Sassuolo, subendo due sconfitte contro Napoli e Atalanta, entrambe per 1-0.

L'Inter presenta un bilancio più solido nelle ultime cinque uscite complessive: tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. I nerazzurri hanno battuto il Parma 3-0 in Serie A e l'Udinese 5-3, ma hanno anche pareggiato 2-2 con la Roma e perso 3-4 in casa contro il Bruges in Champions League. Il rendimento europeo resta il punto debole di questo avvio di stagione.

Precedenti

Testa a testa

BolognaPareggioInter
2
2
1
Serie A
Bologna badge
Bologna
BOL
3
Inter badge
Inter
INT
3
FIN
Serie A
Inter badge
Inter
INT
3
Bologna badge
Bologna
BOL
1
FIN
Supercoppa di Lega
Bologna badge
Bologna
BOL
1
Inter badge
Inter
INT
1
FIN
Serie A
Bologna badge
Bologna
BOL
1
Inter badge
Inter
INT
0
FIN
Serie A
Inter badge
Inter
INT
2
Bologna badge
Bologna
BOL
2
FIN
8Gol segnati9
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al maggio 2026, quando il Derby dell'Appennino terminò 3-3 al Renato Dell'Ara in Serie A. Guardando agli ultimi cinque incroci, il bilancio è equilibrato: l'Inter ha vinto due volte, il Bologna una, con due pareggi. Le sfide recenti sono state spesso combattute e ricche di gol, con le due squadre che si sono affrontate anche in Supercoppa di Lega nel dicembre 2025.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
InterInterINT
6510188+1016
V
D
V
V
V
2
LazioLazioLAZ
6510114+716
V
V
D
V
V
3
RomaRomaROM
6420143+1114
D
D
V
V
V
4
FrosinoneFrosinoneFRC
7412139+413
V
S
V
D
V
5
CagliariCagliariCGL
641163+313
D
V
V
V
S
6
MilanMilanMIL
6330115+612
D
V
D
D
V
7
JuventusJuventusJUV
632195+411
D
V
S
D
V
8
ComoComoCOM
632196+311
D
S
V
V
V
9
NapoliNapoliNAP
6312106+410
V
D
V
S
S
10
AtalantaAtalantaATA
63038809
V
S
S
S
V
11
SassuoloSassuoloSAS
72231214-28
S
D
S
V
D
12
TorinoTorinoTOR
621379-27
V
D
S
V
S
13
LecceLecceLEC
6204612-66
S
S
V
S
S
14
BolognaBolognaBOL
612357-25
V
D
S
D
S
15
UdineseUdineseUDI
6114913-44
S
S
S
S
V
16
MonzaMonzaMON
6114915-64
S
V
S
D
S
17
GenoaGenoaGEN
6114511-64
V
S
D
S
S
18
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
6114410-64
S
V
S
D
S
19
FiorentinaFiorentinaFIO
6114714-74
S
D
V
S
S
20
VeneziaVeneziaVEN
6006516-110
S
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Retrocessione


In Serie A, l'Inter occupa la prima posizione in classifica a pari merito con la Lazio, mentre il Bologna si trova al quattordicesimo posto a quota 5 punti. La distanza in classifica rende i nerazzurri i favoriti sulla carta, ma il momento di forma del Bologna e le difficoltà recenti dell'Inter rendono la sfida aperta.

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