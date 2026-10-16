Bologna-Inter dove vederla: DAZN o Sky? Canale TV, diretta streaming e orario

Serie A - Game Week 7 17 ott 2026 - 12:00 Stadio Renato Dell'Ara

Il Bologna ospita l'Inter al Renato Dell'Ara in una sfida di Serie A che mette di fronte una squadra in cerca di continuità e i campioni d'Italia, reduci da una notte europea da dimenticare.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Bologna-Inter in diretta TV e in live streaming.

BOLOGNA-INTER, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Bologna-Inter sarà trasmessa in diretta su DAZN, che detiene i diritti di tutte le partite della Serie A 2026/27. Di seguito i dettagli per seguire la partita.

DAZN mette a disposizione diversi piani di abbonamento per seguire la Serie A e gli altri sport, con prezzi differenti in base ai contenuti inclusi e alla modalità di pagamento scelta.

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PIANO COSA INCLUDE PREZZO DAZN Full Tutta la Serie A, Serie B e altri sport inclusi nel pacchetto 46,99 €/mese; 36,99 €/mese con pagamento annuale in 12 rate; 379 €/anno in un'unica soluzione DAZN Family Contenuti di DAZN Full con visione contemporanea su più dispositivi e reti 71,99 €/mese; 61,99 €/mese con pagamento annuale in 12 rate; 619 €/anno in un'unica soluzione DAZN MyClubPass Tutte le partite di Serie A della squadra scelta 39,99 €/mese; 29,99 €/mese con pagamento annuale in 12 rate; 329 €/anno in un'unica soluzione DAZN Goal Selezione di partite di Serie A e Serie B

19,99 €/mese; 13,99 €/mese con pagamento annuale in 12 rate; 129 €/anno in un'unica soluzione DAZN Sports Selezione di sport diversi dal calcio 14,99 €/mese; 11,99 €/mese con pagamento annuale in 12 rate; 99 €/anno in un'unica soluzione

Per vedere tutte le partite di Serie A, comprese quelle trasmesse in esclusiva, è necessario scegliere un piano Full o Family. MyClubPass è dedicato a chi vuole seguire una sola squadra del campionato, mentre Goal comprende una selezione di partite di Serie A e la Serie B. Sports è invece dedicato agli sport diversi dal calcio.

I prezzi possono variare in presenza di promozioni. Per tutti i dettagli è possibile consultare il sito ufficiale di DAZN.

Bologna-Inter: data, orario e tutte le informazioni sulle due squadre

Partita Bologna-Inter Competizione Serie A Data Sabato 17 ottobre 2026 Orario 18:00 Stadio Renato Dall'Ara Diretta TV DAZN Diretta Streaming DAZN Gratis/in chiaro No

I rossoblu arrivano a questo appuntamento con il morale alto dopo la prima vittoria stagionale in campionato, conquistata a Lecce. Un successo però macchiato dall'infortunio di Riccardo Orsolini, uscito nel finale del match e ora in dubbio. L'Inter, invece, deve fare i conti con una crisi in Champions League che si fa sempre più preoccupante. La sconfitta interna contro il Club Bruges — la seconda in altrettante gare europee — ha riaperto interrogativi profondi sulla tenuta difensiva della squadra di Chivu.

In campionato i nerazzurri guidano la classifica con la Lazio, ma il pesante 3-4 subito a San Siro da un Bruges trascinato da una tripletta di Nicolò Tresoldi ha lasciato strascichi. La difesa ha mostrato crepe evidenti, e il dibattito sul rendimento del portiere Pepo Martinez è già aperto.

Il Bologna vorrà sfruttare il momento difficile dell'avversario davanti al proprio pubblico. Per l'Inter, invece, una risposta di carattere in campionato è necessaria per non alimentare ulteriori tensioni.

Formazioni

Il Bologna dovrà fare a meno di diversi elementi: Emil Holm, Jens Odgaard, Samuel Mbangula e Arthur Theate sono tutti indisponibili, e a loro si aggiunge Riccardo Orsolini, infortunatosi nel finale della vittoria di Lecce. Il tecnico Raffaele Palladino dovrà quindi trovare soluzioni alternative sulle fasce.

In casa Inter, Cristian Chivu recupera la maggior parte dei titolari dopo il turnover in campionato contro il Parma, ma dovrà rinunciare a Curtis Jones e John Stones. Ulteriori aggiornamenti sulle condizioni dei giocatori saranno disponibili a ridosso del calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Bologna arriva da una striscia altalenante: una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque gare di campionato. Il successo più recente è arrivato a Lecce per 2-1, il primo dei tre punti stagionali. Nel mezzo, i rossoblu avevano pareggiato 1-1 col Torino e 2-2 col Sassuolo, subendo due sconfitte contro Napoli e Atalanta, entrambe per 1-0.

L'Inter presenta un bilancio più solido nelle ultime cinque uscite complessive: tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. I nerazzurri hanno battuto il Parma 3-0 in Serie A e l'Udinese 5-3, ma hanno anche pareggiato 2-2 con la Roma e perso 3-4 in casa contro il Bruges in Champions League. Il rendimento europeo resta il punto debole di questo avvio di stagione.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due squadre risale al maggio 2026, quando il Derby dell'Appennino terminò 3-3 al Renato Dell'Ara in Serie A. Guardando agli ultimi cinque incroci, il bilancio è equilibrato: l'Inter ha vinto due volte, il Bologna una, con due pareggi. Le sfide recenti sono state spesso combattute e ricche di gol, con le due squadre che si sono affrontate anche in Supercoppa di Lega nel dicembre 2025.

Classifica





In Serie A, l'Inter occupa la prima posizione in classifica a pari merito con la Lazio, mentre il Bologna si trova al quattordicesimo posto a quota 5 punti. La distanza in classifica rende i nerazzurri i favoriti sulla carta, ma il momento di forma del Bologna e le difficoltà recenti dell'Inter rendono la sfida aperta.