Benzema salta un'altra partita: tra problemi muscolari e precauzione Mondiali

Il Pallone d'Oro salta la sfida contro il Siviglia, quarta assenza in Liga: Mondiali vicini e nessuna voglia di rischiare in vista di Qatar 2022.

Sulla cresta dell'onda, come mai prima d'ora. Tutti lo cercano su google, tutti guardano i suoi video su Youtube. Estasiati dal Pallone d'Oro in carica, dal numero 9 più tecnico del pianeta e con una bacheca già piena, che dopo il 2021/2022 quasi non riesce più a contenere tutti i premi. Al top da un punto di vista generale, Karim Benzema non se la passa però benissimo fisicamente.

Il francese, premiato a Parigi come Pallone d'Oro 2022 lo scorso 17 ottobre, è in un momento in cui non riesce a mettere insieme più di due-tre gare consecutive. Diversi infortuni lo stanno limitando in questo avvio stagionale, con sole 6 reti messe insieme, in virtù delle undici gare giocate.

Benzema - che ha saltato anche due incontri di Nations League con la Francia - ha subito un infortunio muscolare a metà settembre, per cui è stato costretto a saltare le sfide contro Maiorca, Atletico Madrid e Lipsia. Tornato a disposizione di Ancelotti è sceso in campo contro Osasuna e Shakhtar, prima di rimanere fuori precauzionalmente contro il Getafe per un nuovo problema.

Con le gare ravvicinate e un campionato fitto, il Real Madrid, Ancelotti e Benzema non vogliono rischiare al minimo contrattempo fisico. Appena c'è un dubbio, il francese rimane fuori. Accade di nuovo, stavolta per la sfida contro il Siviglia, a pochi giorni dal trionfo contro l'Elche in cui il francese ha segnato un goal, dopo essersi visto annullare due reti per fuorigioco (più un assist che aveva portato alla rete di Alaba, anch'essa cancellata dal direttore di gara).

A seguito dei test effettuati nella giornata di sabato, a Karim Benzema è stato diagnosticato un affaticamento muscolare del muscolo quadricipite della gamba sinistra. Niente Siviglia dunque, e quarto match di campionato saltato, di fronte a sette giocati.

Nuovo riposo precauzionale e questione aperta. Per molti Benzema sta cominciando a soffrire maggiormente con l'età che avanza, per altri è semplicemente uno stop and go obbligato in vista dei Mondiali imminenti.

I problemi fisici occorsi nell'ultimo mese non possono essere presi sotto gamba a tre settimane dalla Coppa del Mondo a cui l'ex Lione tiene particolarmente, dopo aver saltato l'edizione 2018 vinta dai compagni. Impossibile pensare ad una sua assenza.