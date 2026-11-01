Come guardare Benfica-Alverca con una VPN

Vuoi accedere al tuo consueto servizio di streaming con maggiore sicurezza, oppure da un’altra parte del mondo dove potresti incontrare restrizioni geografiche? È qui che può tornare utile una rete privata virtuale (VPN).

Procurati una VPN affidabile . Scegli un fornitore di servizi VP affidabile (per esempio ExpressVPN ) e scarica l’applicazione sul tuo dispositivo (PC, cellulare o tablet).

. Scegli un fornitore di servizi VP affidabile (per esempio ) e scarica l’applicazione sul tuo dispositivo (PC, cellulare o tablet). Scegli la posizione del server . Seleziona un server VPN nel Paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente (consulta la nostra tabella delle coperture internazionali qui sopra).

. Seleziona un server VPN nel Paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente (consulta la nostra tabella delle coperture internazionali qui sopra). Connettiti al server . Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP).

. Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per cambiare la tua posizione digitale (indirizzo IP). Visita il sito dell’emittente ufficiale. Vai sul sito web o apri l’app di streaming ufficiale dell’emittente sportiva che detiene i diritti.

Accedi e trova la diretta. Crea un account o accedi al servizio dell’emittente ufficiale per ottenere accesso completo e goderti la partita!

Presentazione della partita

Primeira Liga - Game Week 10 2 nov 2026 - 15:15 Estadio da Luz

Il Benfica ospita l’Alverca all’Estadio da Luz di Lisbona in una partita di Liga Portugal che mette di fronte la seconda e la decima in classifica. La squadra di Marco Silva arriva a questo incontro in grande forma in campionato e ci si aspetta che confermi le proprie ambizioni di titolo contro un’avversaria che nelle ultime settimane ha faticato a trovare continuità.

Il Benfica ha vinto tutte le ultime cinque partite disputate tra le varie competizioni, segnando con facilità e subendo pochi goal. L’attacco è apparso incisivo e la profondità della rosa a centrocampo e in avanti offre a Silva molte opzioni mentre il calendario si fa più fitto.

L’Alverca arriva a Lisbona dopo aver perso l’ultima partita di Liga Portugal, 1-0 contro l’Arouca, ed essere stato eliminato dalla Taca de Portugal dal Tondela. La squadra di Sergio Ferreira dovrà mostrare molto più di quanto fatto nelle ultime settimane se vorrà mettere in difficoltà i padroni di casa.

Neppure i precedenti offrono conforto agli ospiti. Il Benfica ha vinto tutti e tre gli ultimi incontri tra le due squadre, compreso il successo per 2-1 ottenuto in questo stesso stadio nel febbraio 2026.

Con l’Alverca alle prese anche con squalifiche e problemi fisici in vista della partita, la sfida che attende la squadra di Ferreira è impegnativa. Il Benfica, invece, deve fare a meno di diversi giocatori, ma conserva qualità più che sufficienti per schierare un undici competitivo.

Per chi vuole seguire la partita, ecco tutto quello che c’è da sapere su dove guardare Benfica-Alverca, comprese le opzioni per la diretta streaming e l’orario del calcio d’inizio.

Notizie sulle squadre e rose