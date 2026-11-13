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UEFA Nations League A
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Koning Boudewijnstadion
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Con il contributo di

Belgio-Italia, anteprima della sfida di UEFA Nations League A: tutto quello che c’è da sapere

Belgio vs Italia
Belgio
Italia
UEFA Nations League A
K. De Bruyne

Tutto quello che c'è da sapere su Belgio-Italia, sfida della Lega A di UEFA Nations League in diretta.

Belgio-Italia: anteprima della sfida di UEFA Nations League A

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UEFA Nations League A - Game Week 6
Koning Boudewijnstadion

Il Belgio ospita l'Italia al Koning Boudewijnstadion di Bruxelles domenica 15 novembre, in una partita del Gruppo 1 della Lega A di UEFA Nations League che avrà conseguenze per entrambe le squadre nella corsa ai quarti di finale. Il calcio d'inizio è previsto alle 15:45 EST e alle 19:45 GMT.

Belgio terzo dopo un cammino altalenante

Il Belgio arriva a questa partita al terzo posto nel girone, dopo aver mostrato un rendimento altalenante. La squadra di Mark van Bommel ha reagito alla sconfitta per 4-1 contro la Francia battendo la Turchia 2-1 e restando in corsa, grazie ai gol segnati nel primo tempo da Kevin De Bruyne e Charles de Ketelaere.

SOCCER NATIONS LEAGUE TURKEY VS RED DEVILSGetty Images

Gli Azzurri sono migliorati sotto la guida di Mancini

L'Italia arriva a Bruxelles al secondo posto e con il morale alto dopo le vittorie per 3-1 contro Turchia e Francia. L'attaccante dell'Inter Pio Esposito ha segnato una doppietta contro la Francia, dopo essere andato a segno contro la Turchia.

Mancini ha sfruttato questa finestra per dare spazio ad alcuni giovani promettenti, tra cui Marco Palestra del Chelsea e il trequartista del Como Mattia Liberali, guardando al futuro dell'Italia.

Italy v France - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD5Getty Images

Statistiche principali e notizie sugli infortuni

  • Jeremy Doku torna dopo un infortunio e amplia le opzioni offensive del Belgio.
  • Il ventenne Alphadjo Cisse del Milan ha segnato otto gol in Serie A in questa stagione e punta a giocare i suoi primi minuti con la nazionale maggiore.
  • Il Belgio non ha subito gol in cinque delle ultime sette partite casalinghe.
  • All'Italia basta un pareggio per accedere alla fase a eliminazione diretta.

Notizie sulle squadre e convocati

Probabili formazioni Belgio - Italia

Allenatore

  • M. van Bommel

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