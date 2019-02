Bayern, sollievo per Coman: ci sarà contro il Liverpool

Kingsley Coman ha subito un colpo alla caviglia sinistra, già operata due volte, contro l'Augsburg. Dopo tanta paura, arrivano buone notizie.

Venerdì sera il Bayern Monaco ha sofferto, ma vinto con il brivido contro l'Augsburg per 3-2. Una serata praticamente perfetta per Kingsley Coman, autore di una doppietta. Un guaio alla caviglia ha poi rischiato di rovinare l'idillio del francese.

Good news! The doctors have given Kingsley #Coman the all clear to face @LFC on Tuesday 🙏#FCAFCB #LFCFCB pic.twitter.com/gRSW1pxKIP — FC Bayern English (@FCBayernEN) 16 febbraio 2019

L'ex calciatore della Juventus ha segnato la doppietta nel primo tempo, ma a fine partita, dopo uno scontro con un difensore dell'Augsburg, si è buttato a terra toccandosi ancora una volta la caviglia sinistra.

La caviglia sinistra è praticamente il tallone d'Achille di Coman. L'anno scorso in primavera ha dovuto sottoporsi ad un'operazione, che l'ha costretto anche a saltare i Mondiali. Poi il ritorno all'inizio della Bundesliga e subito l'ennesimo problema e una nuova operazione.

Era rientrato a dicembre, nemmeno il tempo di trovare continuità dopo la lunga pausa invernale della Bundesliga e adesso si prospettava un nuovo stop. Ma questa mattina il Bayern Monaco ha annunciato che, dopo controlli più specifici, il francese è stato ritenuto abile e arruolabile per la Champions League.

In ballo c'è infatti la sfida per gli ottavi di finale contro il Liverpool. Aver recuperato Coman per l'andata di martedì prossimo è una notizia più che lieta per Niko Kovac.