Bayern Monaco, Rafinha annuncia l'addio: lascia dopo otto stagioni

Márcio Rafael Ferreira de Souza, semplicemente noto come Rafinha, lascerà il a fine stagione. Ad annunciarlo è stato lo stesso giocatore in una conferenza stampa che si è tenuta nella giornata odierna.

Arrivato nell'estate del 2011 dal , il brasiliano lascerà dunque il club tedesco dopo otto anni passati a difendere i colori del . Un lungo periodo nel quale Rafinha ha conquistato 6 , 3 Coppe di , 4 Supercoppe di Germania, 1 Supercoppa europea, 1 Mondiale per Club e 1 .

Ringraziati club e tifosi per l'affetto dimostratogli in questi anni, Rafinha ha ricordato con orgoglio il Triplete vinto nel 2013, il momento più speciale della sua carriera.

🎙️ @R13_official to leave #FCBayern this summer: "The eight years have been wonderful, I've had some great moments here. The treble in 2013 was special. All things come to an end eventually." #MiaSanMia pic.twitter.com/SdjisaUIFv