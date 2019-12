Bayer Leverkusen-Juventus, le formazioni ufficiali: Cristiano Ronaldo titolare

Bayer con Bellarabi, Havertz e Diaby dietro Alario, mentre nella Juventus spazio da titolari per Demiral, Rugani, Rabiot e Buffon.

Le formazioni ufficiali di - :

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; L. Bender, Dragovic, S. Bender, Sinkgraven; Aranguiz, Demirbay; Bellarabi, Havertz, Diaby; Alario

JUVENTUS (4-3-1-2): Buffon; Danilo, Demiral, Rugani, De Sciglio; Cuadrado, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi; Higuain, Ronaldo

Si chiude la fase a gironi di per la Juventus, qualificata come prima del girone. Bianconeri impegnati a Leverkusen, contro un Bayer costretto a vincere e sperare in un mancato successo dell' per poter approdare alla fase a gironi.

Il Bayer sceglie Alario come unica punta, supportato da Bellarabi, Havertz e Diaby. Nel 4-2-3-1 ci sono Aranguiz e Demirbay in mediana, mentre davanti ad Hradecky ci sono Dragovic, i due Bender e infine Sinkgraven.

La Juventus risponde con un 4-3-1-2 e una difesa inedita composta da Buffon tra i pali, Danilo e De Sciglio terzini e il duo Rugani-Demiral al centro. In attacco Higuain con Cristiano Ronaldo e Bernardeschi alle loro spalle. In mediana Pjanic e Rabiot oltre a Cuadrado, posizionato come interno.