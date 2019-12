Barcellona-Real Madrid blindata: 4mila agenti per il 'Clasico'

Misure di sicurezza estreme per il 'Clasico' tra Barcellona e Real Madrid: le squadre raggiungeranno il 'Camp Nou' due ore prima del calcio d'inizio.

L'attesa della è tutta concentrata per la partita dell'anno, quella che potrebbe stravolgere il primo posto della : stasera alle ore 20, e si affronteranno in uno dei 'Clasici' più blindati della storia dopo i disordini scoppiati in Catalogna per la condanna di alcuni indipendentisti.

Segui live Barcellona-Real Madrid su DAZN: attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese

Misure di sicurezza straordinarie adottate per l'occasione: presenti 4mila agenti per far fronte ad eventuali scontri, mentre le due squadre alloggeranno nello stesso hotel (il 'Princesa Sofia') distante appena 500 metri dal 'Camp Nou'.

Barcellona e Real Madrid lasceranno la struttura insieme, in modo da permettere alle forze dell'ordine di scortare una sola volta il breve viaggio dall'albergo allo stadio. E lo faranno alle 18, due ore prima del calcio d'inizio fissato per le 20.

Un'atmosfera surreale per un match che si preannuncia scoppiettante dal punto di vista della classifica, dove blaugrana e 'Blancos' sono appaiati in vetta a quota 35 punti: in palio c'è il primato solitario e una piccola fetta di Liga.

Valverde non rinuncerà al tridente Messi-Suarez-Griezmann, a centrocampo con De Jong e Busquets ci sarà Rakitic. Semedo e Jordi Alba i terzini, Piqué e Lenglet al centro della retroguardia a difesa della porta di Ter Stegen.

Zidane dovrebbe dare fiducia a Bale e Isco per supportare Benzema, uomo della provvidenza per il Real Madrid con il goal allo scadere che ha evitato la sconfitta al 'Mestalla' di .

Ecco le probabili formazioni di Barcellona-Real Madrid:

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, De Jong; Messi, Suarez, Griezmann.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Isco.